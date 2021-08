Murió Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones

Charlie Watts En esta imagen, se ve a Charlie Watts durante un concierto de The Rolling Stones, en Uruguay, en el 2016. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

El músico Charlie Watts, baterista de la mítica banda The Rolling Stones, falleció este martes 24 de agosto, según informó la propia agrupación en un comunicado de prensa.

El baterista tenía 80 años y hace unos días había anunciado que no sería parte de la gira que la agrupación realizaría por Estados Unidos debido a que tenía que someterse a un procedimiento médico.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres, acompañado por su familia”, publicó la banda.

El artista, considerado uno de los mejores bateristas de su generación, se había sometido en agosto a una operación quirúrgica que resultó exitosa, pero según su representante el músico necesitaba descansar. Esa fue la razón por la cual Watts no iba a girar con el grupo.

Años atrás, específicamente en el 2004, el músico había sido tratado de un cáncer de garganta en el hospital Royal, Mardsen, de Londres. Watts se recuperó luego de cuatro meses de tratamiento, incluida la radioterapia intensiva.

Hasta el momento no ha trascendido la causa de la muerte. Desde la banda, eso sí, recuerdan a su compañero como un excelente artista, esposo, padre y abuelo.

Trayectoria

En esta foto, tomada en julio de 1965, se ve a The Rolling Stones en Londres. De izquierda a derecha están Charlie Watts, el guitarrista Brian Jones, el guitarrista Keith Richards, el cantante Mick Jagger y el bajista Bill Wyman. (-, AFP /AFP)

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941, en Londres. La música llegó a su vida a los 13 años, cuando su vecino Dave Green le presentó el jazz. Posteriormente los amigos formarían el cuarteto The A, B, C & D of Boogie-Woogie.

Se sabe que fue autodidacta y que aprendió a tocar de oído observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres, afirma AFP. Además de la música, trabajó como diseñador gráfico en una agencia de publicidad.

“Nunca fui a una escuela para aprender a tocar jazz. Eso no es lo que me gusta. Lo que me gusta del jazz es la emoción”, explicaba el músico, quien durante su carrera con los Rolling Stones siguió tocando jazz en paralelo y grabó varios discos con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie and the Tentet Watts.

Watts, sin duda, destacaba en el circuito de músicos londinenses, lo que llamó la atención de Keith Richards y Mick Jagger, quienes le pusieron el ojo y lo invitaron a formar parte de su agrupación.

“Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios”, dijo alguna vez Keith, según reseña el sitio Infobae.

“Cuando se acercaron a él, el músico les hizo una pregunta prosaica: ‘¿Vamos a ganar plata?’ Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto”, agregó Infobae a la historia.

Cuando esto sucedió, el grupo apenas tenía un año de haberse conformado. Según AFP, Richards se había expresado de esta manera sobre Watts: “Fue una bendición. El primer batería con quien empecé hace 40 años es, sin duda, uno de los mejores del mundo. Con un buen baterista, eres libre de hacer lo que quieras”, agregaba.

Noticia en desarrollo