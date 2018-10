"Me pasan esas cosas y me gusta descubrir música, pero escuchar música para hacer música no lo hago, nunca lo he hecho y siempre trato de decirle a los artistas ‘durante tus veintes y treintas tu mejor compañero es el riesgo’, porque de qué vale incorporarse a la música si no vas a aportar algo. Yo voy por esa línea , siempre me gusta decirle a los jóvenes que están para romper todo el esquema, you know? hay que estar free dentro de ese mundo.