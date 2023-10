Toledo, Gandhi y Gaviota en versión instrumental: Escuche el disco ‘Lo-fi’ que les bajó las revoluciones

Voy por ella, El Sarpe, Tu arca y ¿Qué vas a hacer esta noche?, son parte de los himnos de la música costarricense que muchos reconocemos con solo escuchar sus primeros acordes, pero ¿cómo sería si alguien tomara estas canciones y las reversionara bajándoles el tiempo y dejándolas solamente como temas acústicos?

Eso fue precisamente lo que hizo Pictura (Jatnhiel Fonseca), un joven músico y productor tico que escogió estos y otros temas criollos para transformarlos al Lo-fi, un género musical que conquistó YouTube y a miles de usuarios que disfrutan de escuchar música suave mientras estudian o trabajan.

Así nació el disco Costa Rica en Lo-fi, álbum que cuenta con piezas de artistas nacionales como Evolución, Cocofunka, Percance, Tango India, Banton & Guetto, Malpaís, Gaviota, Kadeho, 424, Gandhi, Patterns y Toledo.

El músico y productor golfiteño Pictura grabó el disco 'Costa Rica en Lo-fi', en el que reversionó temas de Toledo, Gandhi, Malpaís y otros grandes de la industria tica. (Cortesía)

“Lo-fi es un género que se comenzó a popularizar del 2010 en adelante. Se trata de música muy suave, normalmente no tiene voces, es puro instrumental. Hablando una vez con un amigo se nos ocurrió pensar en cómo sonaría El Sarpe, de Toledo, en este género, y a partir de esta idea que al principio parecía divertida, comenzó a gestarse el álbum”, explicó Pictura, artista que tiene 23 años y oriundo de Golfito.

Curiosamente, algunas de las canciones que eligió Pictura para incluir en el disco, son mayores que él. El productor realizó la selección de temas a partir de sus gustos personales y también de la historia que tiene cada artista dueño de la versión original. La lista fue amplia, pero al final logró depurarla a un total de 12 tracks que grabó para el disco. Sin embargo, también hay muestras de música más contemporánea.

Las más clásicas son Sola (Kadeho), ¿Qué vas a hacer esta noche? (Gaviota), Esperaré (Tango India), Voy por ella (Evolución), Tu arca (Banton & Guetto), Contramarea (Malpaís), El Sarpe (Toledo) y Estréllame (Gandhi). Hablando de piezas más recientes destacan Gira el mundo (Percance), Pa’ romper la rutina (Cocofunka), Gala (424) y Sunny Days (Patterns).

“Me gusta mucho la música tica, admiro demasiado a los artistas nacionales, a los pioneros de este movimiento. Con esta admiración me fui al lado nostálgico para buscar estas canciones que yo he escuchado desde niño, pero no solo yo, sino toda Costa Rica”, explicó el artista.

Pictura buscó incluir diferentes años y géneros musicales en esta producción, para ofrecerle al público un disco variado para todos los gustos. El trabajo de producción lo realizó en aproximadamente una semana, ya que gracias a sus conocimientos técnicos y musicales él mismo fue quien grabó y realizó las mezclas en su propio estudio.

Así se hizo el disco Lo-fi de éxitos de la música costarricense

Pictura comenzó en la música desde que tenía 11 años; siempre le había llamado la atención todo lo que tenía que ver con audiovisuales y producción de canciones. “Empecé a descargar programas, aprendí a producir viendo tutoriales de YouTube y practiqué mucho hasta que a los 19 años decidí sacar mi propia música”, recordó.

La portada del disco 'Costa Rica en Lo-fi' es una versión a lo tico de la imagen que suele acompañar a las producciones de este género. (Cortesía)

Fue así que en el 2020 estrenó su primer sencillo: Dreamed Bliss. El visual que publicó lo hizo al estilo lyric video y después decidió subir el tema a diferentes plataformas digitales. Con el camino ya iniciado, a Pictura le fue muy bien en redes sociales, tanto que comenzó a realizar conciertos y a colaborar con otros artistas.

En el 2022 estrenó el álbum A June Afternoon, en el que tocó temas relacionados con el amor y las relaciones de pareja, pero desde sonidos indie. Su segunda producción de estudio vio la luz a finales del 2022, se trata del disco a jUne afTernoOn en la mierda, que ganó el premio ACAM a mejor disco de pop este año.

Con la experiencia que ha acuñado en estos años y que ha quedado demostrada en sus discos, es que Pictura se aventuró a crear Costa Rica en Lo-fi. El gran reto era darle una cara nueva a grandes canciones ticas pero manteniendo su esencia.

“Lo-fi es un género simple a base de batería, bajo, teclados y una que otra guitarra. El alma de la producción es el tempo y la manera en la que se tocan la batería y los acordes. Lo que hice fue tomar cada canción y hacerla más lenta, llevar el alma de la melodía de cada tema a un sentimiento más lento y con timbres diferentes e interesantes”, explicó sobre la producción.

El artista Jatnhiel Fonseca (Pictura), comenzó su carrera musical a los 11 años. Él aprendió en solitario a producir y a tocar instrumentos, talento que lo llevó a grabar el disco 'Costa Rica en Lo-fi'. (Cortesía)

Pictura, con el apoyo del promotor Lithus Pérez, logró contactar a los autores de los temas para pedirles los permisos correspondientes. Incluso, el día de la premiación de los ACAM, el joven artista conoció a muchos de aquellos músicos que admira y de quienes quería la autorización para su disco.

“Fue interesante, porque como son artistas de diferentes épocas, algunos no sabían de qué se trataba el Lo-fi, así que cuando les explicaba la idea, de llevar su música a un sonido modernizado y suave, fue sorprendente para varios”, agregó el productor.

El propio Pictura fue quien ejecutó los instrumentos para cada tema; él mismo los produjo en su computadora con un software especial de producción. Ahora, gracias a esta renovación de las canciones, algunos se han vuelto virales en plataformas como Tik Tok.

Tanto Costa Rica en Lo-fi, como las demás producciones de Pictura, se encuentran disponibles en YouTube y en Spotify.