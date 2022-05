‘Team’ Johnny Depp o ‘team’ Amber Heard: ¿A quién apoyan los famosos?

El jucio que se desarrolla en Virginia, Estados Unidos y que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard ha sido noticia durante las últimas semanas. El intérprete de Piratas del Caribe demandó por difamación a su exesposa por haberlo señalado como un agresor en un una nota que ella publicó en el periódico The Washington Post.

Depp pide $50 millones por indemnización, pero Heard contrademandó a su ex por la suma de $100 millones. El juicio, que inició en abril, ha dado mucho de qué hablar durante las semanas de su desarrollo ya que los testimonios de los demandantes, así como de los testigos, se han enfocado mucho en sacar todos los trapos sucios de la relación Depp-Heard, incluyendo agresiones físicas, verbales y hasta sexuales.

Desde abril Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en un juicio por difamación en Estados Unidos. (La Nación/Argentina)

El mediático enfrentamiento ha levantado el interés de propios y extraños, no solo los fans y las personas cercanas a la expareja se han manifestado, sino que hay muchos famosos que han mostrado su apoyo o a Heard o a Depp. Conozcamos cuáles estrellas están de lado del uno o del otro y por qué.

Team Johnny

Winona Ryder: Winona y Johnny mantuvieron un intenso romance, tanto que él se tatuó el nombre de ella en su piel. Sobre el caso, Ryder expresó su apoyo a su ex con un mensaje en el que describió a Depp como un hombre bueno.

“Entiendo que es muy importante que hable de mi experiencia, aunque no estuve ahí en su matrimonio con Amber. Mi vivencia fue totalmente diferente. Me sentí muy sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea que asegura que es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocí. No puedo entender estas acusaciones. Él nunca fue violento o abusivo con nadie. Honestamente solo lo conozco como un hombre amable, amoroso, generoso y un chico muy protector de mí y la gente que ama. Me sentí muy segura con él”.

Vanessa Paradis y Winona Ryder, exparejas de Johnny Depp, han mostrado su apoyo al actor. Foto: AFP

[ ¿Mintió? Amber Heard es cuestionada con dureza en juicio que la enfrenta con Johnny Depp ]

Vanessa Paradis: La exesposa de Depp y madre de sus hijos también ha apoyado a Johnny, de quien solo expresa opiniones positivas.

“Fuimos compañeros de Johnny Depp por 14 años y criamos juntos a dos hermosos hijos. Es un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé las acusaciones que hizo Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco. Nunca fue violento o abusivo conmigo”.

Penélope Cruz y Javier Bardem: La pareja de esposos y actores españoles han declarado su admiración por su colega. Cruz había dicho que siempre se sorprendió por la amabilidad y mente brillante de Johnny, mientras que su esposo afirmó que su colega era un hombre amable y atento.

“Quiero a Johnny porque es un buen ser humano, atrapado en las mentiras y manipulaciones de personas tóxicas”, dijo el actor español.

Sia: La cantante australiana fue directa: “Quiero mostrar mi apoyo público a Johnny Depp. Escuché esos audios y él es realmente la víctima de todo”, había dicho previo al juicio.

Penélope Cruz y Johnny Depp compartieron créditos en 'Piratas del Caribe'. (Peter Mountain Ph: Deborah Co)

[ Johnny Depp era ‘celoso, controlador y borracho’, dice exnovia ]

Paul Bettany: El intérprete de Vision en la saga Avengers manifestó que desde hace muchos años conoce bien a Depp y lo calificó como el hombre más dulce, amable y caballeroso que había conocido.

Chris Rock: Uno de los últimos famosos en sumarse al Team Johnny es el comediante Chris Rock, quien recientemente afirmó durante uno de sus espectáculos que hay que creerle a todas las mujeres, menos a Amber Heard.

Eva Green: La actriz de 300 escribió en sus redes sociales un mensaje fuerte de apoyo para Depp: “No tengo ninguna duda de que Johnny emergerá con su buen nombre y su maravilloso corazón revelados al mundo, y la vida será mejor que nunca para él y su familia”.

Team Amber

Kathy Griffin: Cuando Heard informó de que se retiraba de las redes sociales para atender el juicio, una de las primeras estrellas en manifestarse fue la comediante Kathy Griffin quien escribió: “Oh, hermosa. Estoy pensando en ti y te mando mucho amor”, mostrando así claramente su posición de apoyo a Heard.

Howard Stern: Aunque el locutor no ha hecho público su apoyo a uno o al otro, claramente se expresó en su programa SiriusXM a finales de abril en contra de Depp al afirmar: “Pensó: ‘Pondré esto en la televisión porque soy tan persuasivo y tan inteligente, y soy un tipo tan maravilloso... Encantaré a todo Estados Unidos durante el juicio’. No, no lo harás. Esto no saldrá bien. No te está yendo bien a ti, no le está yendo bien a ella. No le está yendo bien a nadie. Suenan como dos niños peleándose. Simplemente, todo se ve muy mal”.

Desde el inicio del juicio, la comediante Kathy Griffin mostró que está del lado de Amber Heard. Foto: Archivo.

Ellen Barkin: La exnovia de Depp en los años 90 fue llamada como testigo al tribunal donde se enfrentan Amber y Johnny, ella recordó su relación con el actor y lo calificó como un hombre celoso y controlador.

Julia Fox: La actriz usó su cuenta de Instagram para expresarse a favor de Heard. La intérprete escribió: “¿Ella lo golpeó? Sí. ¿Fue abuso? No. Necesitas tener poder para poder abusar de este. Ella tenía 25 años. Claramente, él siempre fue mucho más poderoso, tanto física como financieramente”.

David Krumholz: “Le creo a Amber Heard”, fue la frase determinante que usó el actor que fue compañero de la intérprete en The Playboy Club. “Las drogas y el alcohol convierten a los hombres en monstruos”, agregó en su mensaje en Instagram.