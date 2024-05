Taylor Swift a la tica: Cantantes del concierto de la Filarmónica confiesan su mayor preocupación

La Orquesta Filarmónica presentará este sábado 25 y domingo 26 de mayo cuatro conciertos con el repertorio de la artista estadounidense Taylor Swift, lo que ha generado no solo ansiedad entre la fanaticada de la cantante en Costa Rica, sino también sana preocupación entre quienes estarán a cargo de interpretar sus canciones en el Teatro Popular Melico Salazar.

Se trata de las vocalistas Sharon Abarca, Priscilla Díaz, Jimena Bermúdez y Mila Navarro, quienes audicionaron para poder estar en el escenario del icónico teatro josefino este fin de semana.

De acuerdo con las cantantes, los fans de la creadora de Lover y Anti-Hero son bastante exigentes y ellas no quieren defraudarlos. La preparación para estos shows ha conllevado muchísimas horas, pues es un tema que va más allá de la música.

Sharon Abarca (izquierda), Jimena Bermúdez (atrás), Mila Navarro (adelante) y Priscilla Díaz (derecha) se dividirán las canciones del concierto de la Orquesta Filarmónica sobre Taylor Swift. (Cortesía Orquesta Filarmónica )

Uno de los principales retos es que todo el repertorio es en inglés y, aunque ellas están acostumbradas a cantar en ese idioma, en esta ocasión sienten un poco más de presión. Además, aseguran que se trata de letras muy extensas, las cuales deben aprenderse de memoria.

“Son gigantes y yo, por ejemplo, cuando hago mis shows y demás, tengo mi repertorio, mis canciones y a veces uno puede leer, pero con la Filarmónica no, entonces ha sido todo un reto memorizarme las letras de principio a fin y tuve que empezar desde cero. Para mí, eso fue lo más retador de todo”, comenta Priscilla, quien ya tiene experiencia cantando con la Filarmónica.

Según Sharon, con la música de Taylor Swift “hay muchas cosas pasando al mismo tiempo” y eso le da complejidad al show. No obstante, confiesa que se siente emocionada, pues se declara fan de la artista.

“En este tipo de shows uno tiene que enfocarse para hacer todo lo mejor que se pueda, porque ella no solo cuenta historias, sino que lo hace en otro idioma que no es el de uno y eso influye mucho. También está el tema de la interpretación, que siempre es un reto con la Filarmónica, porque hay muchas cosas pasando. Entonces, aparte de hacer show y tener que preocuparse por la letra, uno no puede olvidar que hay un montón de músicos detrás que hacen que todo se englobe en un solo espectáculo”, explica.

LEA MÁS: ¿Por qué Marvin Araya, de la Orquesta Filarmónica, llevó clases sobre Taylor Swift?

Taylor Swift es considerada hoy la artistas más relevante de la escena musical. Tiene ya varios años marcando la pauta de la industria. (MICHAEL TRAN/AFP)

Quien asegura no tener problemas con nada de lo anterior es Jimena Bermúdez. Ella es una adolescente de 16 años que canta, toca la guitarra y además es una de las fans más leales de Taylor Swift.

La adolescente comenta que cuando supo que la Orquesta Filarmónica iba a hacer un concierto de Taylor Swift, se las ingenió para poder audicionar. De todas formas, no era un rostro tan desconocido para Marvin Araya, director del ensamble, pues antes había actuado con ellos en el show de Led Zeppelin.

“Yo amo a Taylor Swift. Ella es mi cantante favorita, entonces apenas me enteré de que la Filarmónica iba a hacer este concierto, yo gritaba y decía: ‘¡tengo que ir a verlo!’, pero ya después se dio la oportunidad y decidí audicionar. Y es que yo me sé todas las canciones de memoria, había ido al cine a ver la película con mis amigas y conozco su gira”, dice la joven.

Jimena revela que sí hay una cosa que le preocupa del show, al igual que a las demás cantantes: el vestuario.

Como Swiftie, sabe bien que “todos los outfits tienen que relacionarse con los álbumes de Taylor”. Admite que al final esto termina siendo como un “concurso de belleza”.

Marvin Abarca, director de la Orquesta Filarmónica, eligió con cuidado a las cantantes del show sobre Taylor Swift. (Orquesta Filarmónica)

Sharon Abarca asegura que solo el hecho de buscar el vestuario es difícil, además de añadirle el tener que bailar y cantar.

“Para mí, el tema del outfit ha sido un reto muy importante, motivo de no dormir y hasta de un poco de desesperación, porque es muy específico y las eras (de Swift) están marcadas hasta en la moda. Entonces una es más country, la otra tiene mucho brillo, otra es más negra y cada una tiene un estilo muy particular. Y a mí siempre me ha gustado la moda, pero también he buscado mucha validación en ese sentido porque tal vez no me siento tan experta y obviamente uno siempre tiene sus complejos. Entonces, tal vez ella usa minifaldas, pero yo no sé si me vaya a sentir cómoda”, añade Sharon.

Sin embargo, ninguna pierde de vista el objetivo principal: hacer que este show, para el cual ya todas las estradas están agotadas, sea inolvidable,