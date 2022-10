Shakira: El nuevo tema ‘Monotonía’ se filtra en redes sociales

A pocas horas de su estreno, se filtró en redes sociales un extracto de Monotonía, la nueva canción que la colombiana Shakira estrenará este miércoles 19 de octubre a las 7 p. m. (hora Costa Rica).

El tema ha generado una gran expectativa pues se trata de la primera canción de Shakira luego de su rompimiento con el jugador del Barcelona F. C., Gerard Piqué, en junio de este 2022. Los seguidores están convencidos de que encontrarán dardos hacia a su expareja en el nuevo tema, amparados en las declaraciones de la cantante de que ella se desahoga por medio de la música.

La colombiana había dicho en una entrevista exclusiva con la revista Elle que en esta etapa la música había sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación, tras 10 años de relación con el futbolista.

Shakira dijo recientemente que la música fue la única forma que encontró para desahogarse. (Captura Instagram)

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, dijo.

Shakira interpreta Monotonía junto a Ozuna y hasta ahora solo había lanzado extractos en video del nuevo tema musical por medio de sus redes sociales, en los que se puede ver a una persona aplastando un corazón mientras la letra dice: “no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía”.

Sin embargo, el video con la canción que circula en redes va mucho más allá. Se trata de poco más de un minuto de la canción, que tal parece será una bachata.

Shakira rompe el silencio sobre Piqué: ‘He tenido que recoger mis pedazos del suelo’

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tu en lo tuyo y yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que”, canta la intérprete según la filtración difundida este miércoles 19.

Luego canta Ozuna: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”. Y retoma Shakira: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

El extracto filtrado agrega: “Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ya estaba caminando. Este amor no ha muerto pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay nada te lo digo con sinceridad”.

¿Cómo será el resto del videoclip del tema? Eso aún permanece como una incógnita.