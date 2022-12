Ricardo Arjona fue a la Plaza de la Cultura y sorprendió a quienes pasaban por allí

Ricardo Arjona, conocido por caminar por las ciudades y sorprender a sus seguidores, emocionó a algunas personas que se lo toparon caminando tranquilamente por la Plaza de la Cultura, en San José. Actualmente, Arjona está de gira por Costa Rica, donde este viernes 9 de diciembre ya ofreció el primero de sus dos conciertos. Este sábado 10 de diciembre, por su parte, se presentará por segunda vez en el Estadio Nacional.

El propio Arjona fue quien compartió en sus historias de Instagram dos videos en los que aparece primero dentro de un vehículo. Luego, de forma casual, empieza a contar que fue en la Plaza de la Cultura donde tocó por primera vez en Costa Rica. Posteriormente se baja y empieza a recorrer el lugar.

Ricardo Arjona junto a una señora que lo reconoció en la Plaza de la Cultura. Foto: Captura de pantalla

“Apuntá allá. Esta es la Plaza de la Cultura, aquí fue donde yo canté por primera vez en Costa Rica. Vos crees que sea mucho relajo si nos bajamos aquí tú y yo solos. Vamos a ver”, dice dentro del carro. A quién le habla el cantante es a Esteban, la persona que está grabando el lugar.

Seguidamente se ve Arjona caminando rápidamente casi que a saltitos. Cruza la calle y entra a la Plaza. “La gente empieza a reaccionar cuando uno se queda demasiado tiempo en un solo lugar”, afirma mientras camina. Cerca hay transeúntes que no notan lo que ocurre.

Ricardo Arjona explica que a él “no lo conocían ni siquiera en Guatemala, pero que algo había pasado y que por eso lo habían invitado a Costa Rica”.

Ricardo Arjona le cumplió el sueño a una ‘señora de las cuatro décadas’ por videollamada

Ricardo Arjona sorprendió visitando la Plaza de la Cultura El cantante guatemalteco visitó San José y se bajó a caminar por la conocida plaza. Allí recordó sus inicios.

“Imaginate que ahora viajamos 42 personas para poder cantar. Antes viajaba yo solito con mi guitarra”, narra.

El cantante, de 58 años, continuó hablando de lo diferente que ve la Plaza de la Cultura: “Esto está muy cambiado, justo acá (señala recordando el lugar en el que cantó)”.

Seguidamente recuerda que cuando tocó en el lugar estaba llenísimo de gente y que él pensó que habían llegado a ver a otra persona. Justo en este momento rememora una vivencia que por poco se vuelve peligrosa.

“De hecho yo creo que venían a ver a otra persona, pero cuando termino de cantar digo: ‘bueno, gracias’, pero cuando bajo se me dejó venir la gente y no sabía qué hacer, el asunto es que la guitarra se estaba destruyendo porque la gente se me vino encima y yo no entendía nada de lo que estaba pasando”, cuenta.

Luego, en el video aparece mostrando la parte por la que él bajó y a lo lejos se escucha una mujer diciéndole: “hola, Ricardo”. Él le responde con un “hola, mi amor”.

El relato continúa y explica cómo se libró de aquella situación en el que decenas de personas se le acercaron: “De ahí me aparecieron cuatro personajes que después se hicieron mis amigos, me metieron justamente en esta calle donde estamos parados acá, en una combi Volkswagen vieja y los tipos me sacaron de aquí, realmente me salvaron”.

En el video se ve compartiendo con una señora y también conversando con un hombre al que le dice que esa vez el museo (el Museo del Banco Central) no se encontraba ahí. Otras personas que estaban cerca aprovechan para grabarlo, él se despide y regresa a su vehículo.

Ricardo Arjona recordó sus inicios en la Plaza de la Cultura, allí tocó por primera vez en Costa Rica. Foto: Captura de pantalla