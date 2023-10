Rapero Drake hace pausa en su carrera para concentrarse en su salud

El rapero canadiense Drake anunció que se tomará un descanso de “un año o más” en su carrera musical para “concentrarse” en su salud, específicamente en sus “problemas estomacales”.

“Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One, y agregó: “Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”.

Drake aclaró que no era "nada grave" y explicó que tiene "todo tipo de problemas estomacales" desde hace varios años.

El artista Drake, de 36 años, se ha vuelto popular por sus discos 'Scorpion' y 'Views'. Antes de tomarse una pausa, dejó el álbum 'For All The Dogs' a sus seguidores. (AARON M. SPRECHER/AFP)

También dijo que otra de las razones para esta pausa es que tiene cosas que cumplir algunas promesas, sin dar más detalles.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato”, indicó el artista. Esta pausa será de “tal vez un año, tal vez un poco más”, detalló.

El anuncio lo hizo el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum For All The Dogs, el cual incluye colaboraciones con otros raperos como 21 Savage, J. Cole y Teezo Touchdown.

Este disco también cuenta con la canción Slime You Out, pieza con la cantante estadounidense SZA, conocida por sus éxitos Good Days y Kill Bill.