Propuesta de matrimonio en pleno show de la Filarmónica sobre Taylor Swift: Vea cómo se vivió el momento

El sueño de los fans de Taylor Swift en Costa Rica es que la cantante traiga su gira internacional The Eras Tour al país. Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, lo tiene claro, y para compensar la ausencia del país en la lista de lugares en los que la intérprete norteamericana se presentará, decidió hacer un show con la música de la estrella pop.

Lo que Araya jamás se imaginó es que, al igual que ocurre en los conciertos de la cantante estadounidense, durante el show de la Orquesta Filarmónica un joven le pediría matrimonio a su novia.

El emotivo momento se presenció la noche de este domingo 26 de mayo, en el Teatro Popular Melico Salazar, mientras Mila Navarro, una de las cantantes del ensamble, interpretaba el tema Love Story.

Gabriel Navarro y Adriana Solís son novios desde hace tres años. Ahora, contarán en su boda con la música de la Orquesta Filarmónica. (Kimberly Herrera)

En plena canción, Gabriel Navarro se volteó hacia Adriana Solís, se hincó en una rodilla y le pidió que fuera su esposa. La joven, de 25 años, le dijo que sí de inmediato.

En entrevista con La Nación, Navarro comentó que Solís tenía mucha ilusión por ir a este show; sin embargo, inicialmente se quedaron sin entradas para los primeros tres conciertos. Posteriormente, cuando la orquesta anunció una cuarta fecha, él se apuró a conseguir los boletos.

“Mi novia siempre me decía que le gustaba mucho la canción Love Story y yo estaba pensando en una forma especial de hacer la propuesta. Tal vez queríamos que fuera algo más de solo nosotros, pero luego yo dije: ‘No, no. Tengo que aprovechar esta oportunidad’. Yo debo confesar que venía muy estresado porque había mucha presa y pensaba que ya no iba a pasar, pero al final llegamos y dije: ‘Si tocan la canción tengo que hacerlo’”, detalló.

El joven, de 25 años, añadió que tenía el anillo desde hace aproximadamente un mes y estaba esperando el momento perfecto para pedirle matrimonio a su novia.

Gabriel y Adriana son vecinos de Tres Ríos y tienen tres años de relación. De acuerdo con la joven, aunque ya habían hablado de casarse, nunca se imaginó que iba a terminar comprometiéndose en pleno concierto de la Filarmónica.

“No lo esperaba, realmente. Yo esperaba que fuera un momento más íntimo, más tranquilo y no alrededor de todo el mundo... pero nunca me hace caso. Fue demasiado lindo, pero sigo en shock”, contó entre risas Adriana.

Mila Navarro era quien cantaba mientras ocurría la propuesta matrimonial. (Cortesía Orquesta Filarmónica)

Orquesta Filarmónica tocará en la boda

Cuando Mila Navarro observó que entre el público una pareja se estaba comprometiendo, comenzó a brincar, a celebrar mientras seguía cantando y, posteriormente, corrió hacia Araya para contarle lo que pasaba.

Araya, sorprendido y muy emocionado, le dijo a la pareja que para el ensamble iba a ser un honor acompañarlos en su boda.

El músico, quien por muchas semanas se preparó y estudió la música y los conciertos de Taylor Swift, confiesa que nunca vio que mientras la cantante interpretaba Love Story había propuestas de matrimonio en los shows. Por ello, el compromiso lo tomó por sorpresa.

“Por dicha yo no sabía que eso pasaba, porque si no me hubiera puesto todo nervioso. Me pareció muy lindo y muy emotivo que yo pudiera ofrecerle la orquesta para tocar en su boda, porque yo dije: ‘Si ellos me escogieron para venir a ver el show, yo los escojo a ellos para ir a tocar la música’ y vamos a ir y vamos a hacer algo bien bonito”, dijo.

Orquesta Filarmónica presencia propuesta de matrimonio en uno de sus shows por primera vez en 20 años

Araya agregó que, en 21 años, la orquesta no había “tenido la dicha de tener una pareja comprometiéndose en matrimonio” y aunque lo “agarró fuera de base” se unió a la celebración, pues además se sintió halagado.

“Es muy emocionante y muy conmovedor... no sé si todos vamos a caber en la iglesia, pero vamos a hacer algo bien bonito”, afirmó.

Luego del show, Araya se reunió con Gabriel y Adriana y brindaron juntos con champán.