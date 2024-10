Pink Floyd vende sus derechos musicales a Sony por $400 millones en un acuerdo histórico

La banda de rock Pink Floyd cerró un acuerdo para vender sus derechos de música grabada, nombre e imagen a Sony Music, por un monto estimado de $400 millones, según reportó el medio Variety. Este trato pone fin a años de tensiones internas entre los miembros del grupo, principalmente entre Roger Waters y David Gilmour, sus principales compositores.

Este movimiento se alinea con transacciones similares hechas por otros grandes artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Queen.

El acuerdo incluye los derechos de la música grabada de Pink Floyd, aunque los derechos de composición permanecen con los autores individuales. Además, abarca el uso del nombre y la imagen de la banda, lo que incluye derechos sobre merchandising, producciones teatrales y otros derivados.

El catálogo de Pink Floyd es considerado uno de los más valiosos en la historia de la música contemporánea. Entre sus obras más representativas destacan álbumes clásicos como Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals, Meddle, Piper at the Gates of Dawn y More.

