Pink Floyd se reúne por Ucrania y lanza una nueva canción de protesta

Luego de 28 años de no sacar música nueva, la banda británica Pink Floyd decidió volver a reunirse para grabar Hey Hey Rise Up, un tema en apoyo al pueblo ucraniano.

Todo surgió luego de que David Gilmour viera una singular publicación en Instagram, realizada el pasado 27 de febrero. El post era del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, miembro de la banda Boombox, quien abandonó la gira que su grupo estaba realizando por Estados Unidos para combatir como soldado en su país.

En el video se podía ver al cantante en una desolada plaza, en Kiev, interpretando The Red Viburnum In The Meadow, una conmovedora obra de protesta ucraniana escrita durante la Primera Guerra Mundial. La pieza se ha replicado en todo el mundo durante el último mes, en protesta por la invasión de Ucrania.

“Recientemente leí que Andriy había dejado su gira estadounidense con Boombox, había regresado a Ucrania y se había unido al ejército ucraniano. Luego vi este increíble video en Instagram, donde él se coloca en una plaza en Kiev con esta hermosa iglesia con cúpula dorada y canta en el silencio de una ciudad sin tráfico ni ruido de fondo, debido a la guerra. Fue un gran momento, que me hizo querer ponerle música”, dijo Gilmour, en un comunicado difundido por Sony Music.

En la última línea del tema, Andriy canta lo siguente: “Oye, oye, levántate y regocíjate”, una frase que para el veterano músico de Pink Floyd fue muy poderosa. Entonces, el músico lo habló con Nick Mason, Guy Pratt y Nitin Sawhney, quienes se reunieron para ponerle música al tema.

Mientras escribía la música para la canción David logró hablar con un Andriy, quien en ese momento estaba postrado en una cama, en un hospital en Kiev. Se estaba recuperando de una herida de metralla de mortero.

David Gilmour descubrió al cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk en Instagram. (Captura Instagram)

“Le puse un poco de la canción en la línea telefónica y me dio su bendición (...). Espero que reciba un amplio apoyo y publicidad. Queremos recaudar fondos para organizaciones benéficas humanitarias y levantar la moral. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”, añadió Gilmour.

Además, el músico detalló que no pierden la esperanza de hacer algo juntos en persona en el futuro. David Gilmour siente especial cercanía con el pueblo ucraniano pues su nuera y sus nietos son originarios de ese país.

“Nosotros, como tantos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país independiente, pacífico y democrático que es invadido, y cuyo pueblo es asesinado por una de las principales potencias mundiales”, añadió.

La canción fue grabada el pasado miércoles 30 de marzo y fue filmado por el aclamado director Mat Whitecross. El arte del sencillo presenta una pintura de la flor nacional de Ucrania, el girasol, del artista cubano Yosan Leon. La portada del single es una referencia directa a la mujer que fue vista en todo el mundo dando semillas de girasol a los soldados rusos y diciéndoles que las llevaran en sus bolsillos para que cuando mueran crezcan girasoles.