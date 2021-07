Óscar Arias sorprende al compartir fotografía junto a Jack White

San José (Redacción)

La noche del martes, Óscar Arias se convirtió en una sensación en Internet, gracias a la fotografía que compartió en su página de Facebook, en la que posa junto al músico estadounidense Jack White.

"En mi reciente viaje a Nashville, tuve la oportunidad de conocer al famoso músico de rock Jack White", escribió el expresidente de Costa Rica cuando publicó la foto en la web.

Arias visitó la ciudad del estado de Tennessee con el fin de participar en las charlas de PeaceJam, organización que pretende que laureados del Premio Nobel sean la guía de la juventud "para cambiar el mundo", según explica su sitio web.

El político también compartió en Facebook los discursos que ofreció en PeaceJam, pero fue la fotografía junto a White la que se alzó como uno de los contenidos más virales de la semana.

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, y el músico estadounidense Jack White. (Tomada de Facebook.com/oscarariascr.)

White formó parte de la banda The White Stripes durante la primera década de los años 2000, y luego ganó popularidad de la mano de su proyecto solista y de su disco debut, Blunderbuss (2012).

Ganador de siete premios Grammy, el músico es una de las figuras más prominentes del rock, con incontables bandas (entre ellas, The Dead Weather y The Raconteurs) y proyectos, además de ser dueño del sello discográfico Third Man Records.

En muchos de los comentarios, la gente le solicitaba a Arias que se trajera a White a Costa Rica, mientras otros se cuestionaron el hecho de que el político conozca su obra.