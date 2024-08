Oasis regresa: Los hermanos Gallagher se reconcilian después de 15 años

La banda británica de rock, Oasis, anunció este martes su tan esperado regreso a los escenarios para una gira en 2025, tras la reconciliación de los hermanos Liam y Noel Gallagher. La noticia llega quince años después de su separación debido a una pelea en los camerinos antes de un concierto.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes habían perdido la esperanza de un reencuentro tras años de rumores y confrontaciones entre los Gallagher, conocidos por éxitos icónicos de los años 90 como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

LEA MÁS: Oasis parece estar a punto de ponerle fin a uno de los pleitos más legendarios del rock and roll

El anuncio se realizó a través de un video en las redes sociales de la banda, acompañado de la frase: “It’s happening!” (¡Es real!). El grupo también declaró: “Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, junto a una imagen de los hermanos.

La gira, denominada Oasis Live ’25, comenzará el 4 de julio en Cardiff, Gales, y continuará en Mánchester, ciudad natal de los Gallagher, donde se realizarán cuatro conciertos. Luego, la banda se presentará en el estadio de Wembley en Londres durante cuatro noches, y seguirá con presentaciones en Edimburgo y Dublín.

Oasis vuelve tras 15 años con una gira que iniciará el 4 de julio de 2025 en Cardiff.

El grupo aseguró que estos serán “sus únicos espectáculos en Europa el próximo año” y que se tratará de “uno de los mayores eventos en directo y con las entradas más solicitadas de la década”. Además, adelantaron que tienen planes para llevar la gira a otros continentes más adelante en 2025.

Las entradas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda estarán disponibles a partir del 31 de agosto.

Relación tormentosa entre los Gallagher

El regreso de Oasis coincide con el 30.º aniversario de su álbum debut, Definitely Maybe, lanzado el 29 de agosto de 1994. Para conmemorar esta fecha, el grupo lanzará versiones inéditas de algunas canciones grabadas durante las primeras sesiones de estudio.

Los fans de Oasis se llenaron de expectativa el 26 de agosto, cuando Liam y Noel Gallagher insinuaron su regreso a los escenarios, quince años después de su última presentación juntos.

A pesar del éxito rotundo de Definitely Maybe y su siguiente álbum, (What’s the Story) Morning Glory?, la carrera de Oasis estuvo marcada por la conflictiva relación entre Liam, vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor. La ruptura definitiva del grupo se dio el 28 de enero de 2009, tras una pelea en los camerinos del festival Rock en Seine de París, donde una guitarra rota selló el destino de la banda.

Después de años de intercambiar ataques en redes sociales y en la prensa, la relación entre los hermanos comenzó a calmarse en los últimos tiempos. El grupo aseguró que la reconciliación no fue resultado de “una gran revelación”, sino de “una toma de conciencia gradual de que es el buen momento”.

Hace años, un regreso parecía imposible, con declaraciones como la de Liam en 2016: “Yo he pasado página (...) Es solo un grupo”. Sin embargo, a principios de 2023, Noel mostró un tono más conciliador, afirmando que “harían falta circunstancias extraordinarias” para un regreso, pero “nunca hay que decir nunca”.

La semana pasada, las especulaciones aumentaron cuando ambos hermanos compartieron un artículo del The Sunday Times que insinuaba el regreso, y el pasado domingo, Liam dedicó la canción Half the World Away a su hermano durante un concierto en Londres, con un mensaje final en pantalla: “27/08/24. 8 a. m.”, la fecha y hora del anuncio oficial del regreso de Oasis.

Una fan fotografía una obra de arte callejera que muestra a Liam y Noel Gallagher en Mánchester.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.