“En muchas ocasiones de mi vida me he presionado a mantenerme en el estándar de lo que sea que se supone que yo fuera o cómo se supone que yo debía ser percibido. Y eso crea presión... Es muy molesto que la gente se acerque y piense que lo sepa todo sobre mí (solo por mis canciones). La gente se me acerca en el supermercado y me pregunta, ‘hey, ¿estás bien?’ y yo les respondo, ‘pues sí, estoy aquí tranquilo comprando cosas’”, dijo.