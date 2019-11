–Uno como músico tiene necesidad de estar creando; tenía rato de no hacer nada nuevo a pesar de la gira con Kadeho que como grupo sigue estando ahí. El material que salió está muy tuanis, me gusta porque trata sobre el proceso que he pasado y que he logrado plasmar en esas canciones, que tienen que ver con el ego, con encontrarse a sí mismo, pasó también con volver a estar con Kadeho y reencontrarme con el público a gran escala; es tuanis porque se siente que la gente lo sigue teniendo a uno en el corazón.