“El motivo de que Kadeho regresara es mucho de esa energía que recibimos en conciertos como el de Transitarte y del Grito Latino, la idea es pasarla bien, que todo fluya, que no sea nada estresante y es lo que está pasando en este momento. Kadeho es una banda muy querida y eso nos ha empujado poco a poco a retomar, es como si nos dijeran cuide esto, no lo suelte, no lo pierda”, explicó el baterista Mario Miranda, quien en estos años también ha mostrado sus talentos como otros proyectos, como LePop y Patterns.