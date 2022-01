Meat Loaf: repase aquí los grandes éxitos del legendario roquero

El cantante estadounidense Michael Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf, falleció este viernes 21 de enero a los 74 años.

El artista saltó a la fama en 1977 cuando lanzó su álbum, Bat out of Hell, el cual vendió más de 43 millones de copias. Desde entonces sus temas fueron éxito tras éxito.

[ Murió Meat Loaf, estrella del rock, a los 74 años ]

Casi dos décadas después, en 1993, relanzó su carrera musical con el hit I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), con el que incluso ganó un Grammy. Pero más allá de ello, el artista consolidó su trayectoria con clásicos como I´m Gonna Love Her for Both of Us y Paradise By the Dashboard Light.

A lo largo de su extensa carrera, de más de seis décadas, Meat Loaf vendió más de 100 millones de álbumes. Este es un recorrido por los éxitos del cantante.

I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) (1993)

Paradise By the Dashboard Light (1977)

Ball Out of Hell (1977)

I´m Gonna Love Her for Both of Us (1981)

Modern Girl (1984)

Two Out Of Three Ain’t Bad (1977)

You Took The Words Right Out Of My Mouth (1977)

Dead Ringer for Love (1981)

Read ‘Em and Weep (1981)

If You Really Want To (1983)

Razor’s Edge (1983)

Midnight At The lost & Found (1983)

Piece of the Action (1984)

Rock & Roll Mercenaries (1986)

Blind Before I Stop (1986)

Rock & Roll Dreams Come Through (1993)

Objects In The Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are (1993)

I’d Lie for You and that’s the Truth (1995)

Not A Dry Eye In The House (1995)

Did I Say That (2003)

Couldn’t Have Said it Better Myself (2003)

Los Angeloser (2010)

Speaking in Tongues (2016)