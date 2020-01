–No te miento, obviamente no es fácil para un joven que tenía una vida normal y de pronto todo le cambia. Pero mi equipo de trabajo me ayuda, me trata de mantener con los pies en la tierra, no se me ha hecho tan difícil esa parte porque es lo que yo quería y sabía que conlleva muchos sacrificios. Aquí estamos trabajando día a día.