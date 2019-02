“Estas canciones nacen de lugares muy honestos, muy reales. Muchas tienen que ver conmigo, otras no. Pero me pareció que mi vida está ahí, en cada canción", afirmó Fonsi días antes del lanzamiento del disco. “Esa vida, esa emoción, ese amor que uno siente de padre hacia un hijo es el amor más puro y más intenso que existe en el universo y es imposible que eso no quede reflejado en mi música, en mi arte, en mi manera de comunicarme. Vida es todo. Es mi vida”.