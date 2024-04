Louis Tomlinson suma a la banda alemana Giant Rooks a su concierto en Costa Rica

¡Atención, fans de Louis Tomlinson! Falta poco más de un mes para que el ex One Direction dé un nuevo concierto en Costa Rica y una buena noticia llega desde la producción del espectáculo: la banda alemana Giant Rooks será la invitada especial del show que dará el británico en nuestro país.

Tomlinson se presentará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva el 30 de mayo, gracias a la gira Faith in the Future World Tour, y previo a él estará el grupo alemán que se fundó en el 2015.

Giant Rooks está integrada por Frederik Rabe (voz), Finn Schwieters (guitarra), Luca Göttner (bajo), Jonathan Wischniowski (teclado) y Finn Thomas (batería). Hasta el momento, la agrupación acumula millones de vistas en Youtube por éxitos como Wild Stare y su cover para Tom’s Diner(original de DNA con Suzanne Vega), además de agotar las entradas para sus espectáculos en Alemania, Norteamérica y Europa, informó la productora Move Concerts, encargada del show de Tomlinson en Costa Rica, en un comunicado de prensa.

Este 2024 la banda estrenó su segundo disco de estudio titulado How Have You Been?

Detalles sobre el concierto de Louis Tomlinson en Costa Rica

Giant Rooks se formó en Alemania en el 2005. Este 2024 publicó su segundo álbum de estudio y pronto acompañará a Louis Tomlinson en su concierto en Costa Rica. (Cortesía)

La producción recordó que todavía quedan entradas a la venta para el concierto de Louis Tomlinson en Costa Rica. Los tiquetes están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son:

Sectores 403 y 503: ¢71.000.

Sectores 402, 404, 502 y 504: ¢59.000.

Golden Circle (de pie): ¢53.200.

Sectores 401, 405, 501 y 505: ¢47.300.

Este concierto es apto para todas las edades, pero cabe destacar que los menores de 18 años deben asistir con un adulto.