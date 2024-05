Louis Tomlinson en Costa Rica: Todo lo que debe saber de su concierto

A casi dos años de presentarse por primera vez en Costa Rica, Louis Tomlinson está listo para deleitar nuevamente a sus seguidores costarricenses.

Esta vez, el exintegrante de la banda One Direction se presentará en territorio nacional como parte de su gira internacional Faith in the Future World Tour.

La cita será este jueves 30 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva, donde el cantante británico ofrecerá un espectáculo sorprendente a nivel visual e incluirá los éxitos de sus discos Walls y Faith in the Future, además de algunas canciones de su etapa en la popular banda pop.

El concierto de Louis Tomlinson está previsto para comenzar a las 7p. m.. en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva. (Lilly Arce Robles.)

Este concierto, producido por Move Concerts, contará con un show de Giant Rooks, una agrupación alemana que se fundó en 2015 y que hasta la fecha acumula millones de visitas por éxitos como Wild Stare y Tom’s Diner.

Si usted va a asistir a este concierto, tome en cuenta que las puertas de Parque Viva abrirán a las 2 p. m., mientras que la apertura del Anfiteatro Coca-Cola está programada para las 5 p. m.

Por otra parte, el ingreso de vehículos particulares será por el acceso 2; sin embargo, quienes vayan a dejar personas al lugar y se retiren del recinto deben hacerlo por el acceso 3, mientras que los buses privados y busetas entrarán por el acceso 4.

Es importante recordar que el costo del parqueo es ¢6.000 para automóviles y ¢3.000 para motocicletas. Esta tarifa se puede pagar en efectivo, con tarjeta o con el dispositivo Compass el día del concierto.

Previo al show y durante el espectáculo, los fans podrán encontrar diferentes opciones gastronómicas en el Centro de Eventos Printea, que incluye food trucks y puestos para adquirir bebidas.

Si usted todavía no ha comprado su entrada, aún hay boletos disponibles. Por ejemplo, en el sector 403, el precio es de ¢71.000; en las zonas 402 y 404, los boletos cuestan ¢59.000; mientras que el Golden Circle (de pie) y el Golden Circle Especial tienen un precio de ¢53.200 y ¢71.000, respectivamente. Además, los sectores 401 y 405 tienen un valor de ¢47.300.

Todos los precios incluyen los cargos por servicio e impuestos. Los boletos están a la venta en www.eticket.cr.

Está previsto que el show comience a las 7 p. m.