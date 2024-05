Louis Tomlinson desató los gritos en coro de una generación que va más allá de One Direction

Gritos ensordecedores, energía al máximo nivel, brincos, lágrimas... parecía que Parque Viva estaba repitiendo una escena de dos años antes, cuando Louis Tomlinson se presentó por primera vez en Costa Rica.

El responsable era nuevamente el cantante británico, quien una vez más estaba frente a su fanaticada tica en el Anfiteatro Coca-Cola, la noche de este jueves 30 de mayo.

Había lluvia, hacía frío, pero nada importaba: el ex One Direction estaba en el escenario presentando su Faith in the Future World Tour, que lo ha llevado por otros países de Latinoamérica.

Louis Tomlinson se presentó por segunda ocasión en el país con la gira 'Faith in the Future'. La primera vez fue en el 2022. (Jorge Navarro para La Nación)

“Los amo”, decía mientras se quedaba viendo asombrado a sus fans ticas, porque sí, en su gran mayoría eran mujeres.

El show arrancó pasadas las 8 p. m., luego de que Giant Rooks hiciera lo suyo y calentara el ambiente, interpretando ocho temas que incluían For You y Somebody Like You.

El artista apareció en el escenario tal cual una estrella de rock caminando hacia el centro del escenario, mientras sus fans solo gritaban. Y es que, si por la víspera se saca el día, una gran mayoría quedó afónica esta noche.

“Déjenme darles mi más grande agradecimiento por estar esta noche aquí conmigo”, añadía. En ese momento, dedicó unas cuantas palabras más a su fiel público, pero los gritos simplemente impedían escuchar con claridad lo que decía.

El cantante británico, quien lucía una camisa celeste y un pantalón gris, comenzó su show con dos de sus éxitos. Primero fue The Greatest y, posteriormente, continuó con Kill My Mind.

Las fans de Louis Tomlinson gritaron y brincaron a lo largo de todo el concierto. (Jorge Navarro para La Nación)

Para estas alturas del concierto, el frío se había convertido en una calurosa velada, con luces que subían y bajaban en el escenario; mientras tanto, seis pantallas se encargaban de detallar los mejores momentos de la presentación del europeo.

Por su parte, la banda que acompañaba a Louis, integrada por cinco músicos, complementaba la energía en el concierto, que continuó con temas como Holding On to Heartache y Face the Music.

Colores y emociones

Si bien por ningún lado decía que había código de vestimenta, en Parque Viva predominaban los colores rojo y negro. Los fans sabían que la gira Faith in the Future World Tour era en esos tonos y, por supuesto, tenían que ir acordes a la ocasión.

No obstante, también había quienes llegaron vestidos con frases y mensajes del artista, quien ya interpretaba en el escenario temas como Night Changes y Chicago.

El show, que por momentos parecía de pop y rápidamente podía tener tintes de rock, indie y alternativo, continuó con Chemical y All This Time, mientras en el público había banderas de Costa Rica y de Inglaterra ondeándose al ritmo de la música.

Hasta este punto, las intervenciones de Louis eran pocas, pero todas desataban la locura. Por ejemplo, él les decía: “griten”, y los fans, que de por sí ya estaban gritando, gritaban el doble... ¿cómo lo hacían? Es difícil saberlo, pero lo conseguían.

She Is Beauty We Are World Class comenzó a sonar y de inmediato el Anfiteatro Coca-Cola se llenó de luces blancas que se movían de un lado a otro, al ritmo de la música. Los fans sabían que era momento de sacar sus celulares y acompañar al cantante, lo que generó una gran sorpresa en el artista.

“Este tour ha sido muy especial. Soy muy afortunado de estar con ustedes, nunca doy por hecho el cariño que recibo. Gracias por darme la confianza de estar en Costa Rica. Tienen un país muy hermoso”, dijo, y, de nuevo, una gran ola de gritos lo acompañó.

Y es que hay fans de fans, pero las de Tomlinson pueden competir por el primer lugar de las más eufóricas. Su energía adolescente es envidiable.

Louis Tomlinson dio un concierto de poco más de hora y media en el Anfiteatro Coca Cola, en Parque Viva, la noche de este jueves 30 de mayo. (Jorge Navarro para La Nación)

El show continuó con Walls, uno de sus mayores éxitos, y, por supuesto, no había quien no coreara el tema... bueno, sí: los padres que acompañaban a sus hijos, que solo observaban lo que ocurría en el escenario, del que salía pirotecnia.

Written All Over Your Face y 505 siguieron en el repertorio, mientras el cantante, de 32 años, incitaba a su público a brincar al ritmo de la música.

La energía era tal que Louis no se quería ir sin antes de tomarse una foto con los fans ticos y, por ello, antes de interpretar Out of my System y Saturdays hizo un selfie con su banda y el sonriente público atrás.

Luego de aproximadamente hora y media, el cantante se despidió del público tico, que no defraudó y, por el contrario, hizo que su ídolo se fuera feliz interpretando Where Do Broken Hearts Go (la única de One Direction) y Silver Tongues.