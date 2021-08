Los ticos Pranz y Jay Kendall le cantan a las bellas mujeres que no son como Kim Kardashian

Pranz El costarricense Pranz estrenó recientemente dos temas. Se pueden disfrutar en Youtube. (Cortesía Pranz)

¿Qué tiene Kim Kardashian que no tenga cualquier otra mujer en el mundo? Cada una es diferente, bella y especial a su manera. Este es el mensaje que los artistas costarricenses Pranz y Jay Kendall quieren darle a todas las mujeres con su nueva canción, titulada con el nombre de la celebridad estadounidense.

No, no es una comparación. Es una canción de admiración y de amor, no por Kim, sino por la mujer real, aquella que tiene inseguridades, pero que las supera. Aquella mujer que puede andar “en fachas”, sin maquillaje y que aún así revela la belleza de su corazón.

La inspiración del tema le llegó a Pranz cuando empezaba su relación con su novia, Fernanda Rojas, la mamá de su hijo Samuel.

“Hubo un momento, al principio de la relación, en el que ella tenía inseguridades sobre sí misma. Yo trataba con empatía de entenderla, de decirle todo lo especial que es, pero ella no veía en sí misma lo que yo veía en ella. Compuse la canción para decírselo. La canción nació a partir de mi interés de acompañarla en un momento fuerte para ella y hacer lo que mejor que podía para explicarle mis sentimientos”, recordó el cantante y también productor de Cero7.

El tema vio la luz recientemente, porque Pranz logró encontrar el sonido perfecto gracias al beat de su colega Ndrey y también con el aporte que le hizo el joven cantante Jay Kendall. Además, la canción está acompañada por un video protagonizado justamente por mujeres reales, felices y orgullosas de ser ellas mismas y no por una celebridad.

De hecho, el audiovisual fue producido y dirigido por Fernanda, la mujer emprendedora que inspiró la canción.

“Yo apenas escuché la canción lloré. Desde hace mucho tiempo tenía una idea de cómo hacer el video. Cuesta mucho que las mujeres nos brindemos entre nosotras ese apoyo, por eso quise mostrar a mujeres hermosas siendo naturales y felices. Son distintos tipos de mujeres, cada una es perfecta como es”, explicó Fernanda.

Otro estreno reciente del artista nacional fue El mundo no es perfecto, una canción introspectiva que reflexiona sobre los sentimientos de las personas cuando no todo anda bien.

“La pieza también aborda el mundo de las redes sociales, que creo que todos estamos en él. Lo que expresa es bastante claro: nos secamos las lágrimas para grabar un video y editamos las fotos con filtro cuando lo que debemos no es corregir rasgos, sino actitudes y pensamientos”, dijo el cantante.

Plataforma de exposición

Otro proyecto que recientemente vio la luz es Cero7 Sessions, un nuevo espacio para que los artistas costarricenses del pop urbano muestren su talento y sus obras. Cantantes consolidados de la escena, pero también nuevas estrellas, tendrán la oportunidad de llevar sus canciones inéditas al perfil de la plataforma en YouTube.

Se trata de un esfuerzo que realiza, junto a su productora, el también cantante Pranz. Su objetivo es darle un nuevo aire a la música nacional y así crear un conglomerado de trabajo para apoyar el arte criollo.

El primer episodio de Cero7 Sessions lo protagoniza Pranz y se puede ver en el perfil de Cero7 Entertainment.

Por su parte, la segunda entrega está dedicada a una canción del rapero Bloke (11 de agosto). La lista de invitados incluye a Jay Kendall, RVS, Eros, además de las cantantes Vermon y Kenia; la intención es que haya un estreno cada dos semanas.

Pranz Imagen del video 'Kim Kardashian', del costarricense Pranz. (Cortesía Pranz)

Cada producción de Cero7 Sessions será una canción original de los artistas con la producción musical de Ndrey y tendrán un video que acompañe a la obra.

“La idea es darles una producción de alta calidad, tanto en lo musical como en lo visual. La participación de artistas posicionados y otros emergentes ayuda a crecer la audiencia de todos. Si algo he aprendido es que la escena musical puede crecer si está unida. Los ejemplos de éxito a nivel mundial, a lo largo de los años, se han dado porque pertenecen a una comunidad”, explicó Pranz.