Los Rolling Stones rinden homenaje a Charlie Watts con un sentido video

Charlie Watts En esta imagen se ve a Charlie Watts durante un concierto de los Rolling Stones, en Uruguay, en el 2016.

Los integrantes sobrevivientes de los Rolling Stones le realizaron un pequeño pero sentido homenaje a su baterista Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto a los 80 años.

Con un clip corto en el cual se ven fotografías y videos del paso de Watts por la banda, sus colegas mostraron el cariño que le guardan a quien fuera su compañero y amigo durante más de cinco décadas en la agrupación.

Con la canción If You Can’t Rock Me de fondo, se ve a Charlie disfrutar de su pasión por la música en diferentes escenarios con los Stones, así como también algunas imágenes de corte más íntimo de la banda.

El video finaliza con una foto de Watts vestido de manera muy elegante y al cierre se ve una imagen de la batería del artista con un cartel que dice “cerrado”.

Los Rolling Stones seguirán con su música tras el fallecimiento del artista. La banda planea iniciar su gira No Filter Tour el 26 de setiembre en Missouri.

