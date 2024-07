Lo mejor de The Beatles y Soda Stereo en una misma noche: así será el concierto ‘History of Rock’

El concierto 'History of Rock' se realizará en Parque Viva el próximo 19 de octubre.

Al ritmo de los grandes éxitos de The Beatles y Soda Stereo, las bandas Danger Four y Prófugos ofrecerán un concierto compartido en Costa Rica. Con el show History of Rock buscarán transportar a su audiencia en el tiempo y rendir un homenaje a lo mejor del rock inglés y argentino.

Los conciertos de la uruguaya Danger Four y la chilena Prófugos se llevarán a cabo el próximo 19 de octubre en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Los invitados especiales del evento serán los veteranos de la banda local Las Tortugas, quienes saldrán a la tarima desde las 5 p. m.

Danger Four Beatlemania, un conjunto fundado en 1982, nació como la primera agrupación de su país en recrear al cuarteto de Liverpool. Utiliza su misma indumentaria, equipos e instrumentos, adquiridos mediante coleccionistas privados, lo que les ha permitido recrear fielmente las presentaciones de The Beatles.

Por su parte, Prófugos es un grupo que rinde homenaje tanto a Soda Stereo como a la carrera solista de Gustavo Cerati. Con más de 14 años de experiencia, se han destacado por su habilidad para reinterpretar los éxitos del grupo argentino y mantener vivo el legado de estas leyendas de la música.

La preventa de entradas para History of Rock comenzará el 29 de julio en la plataforma www.eticket.cr, disponible para tarjetahabientes de American Express. La preventa para usuarios del BAC se habilitará el miércoles 31 de julio, mientras que la venta general a todo público iniciará el 2 de agosto.

Los precios y localidades para disfrutar del espectáculo son las siguientes: Golden Circle Central (¢49.000), Golden Circle Lateral (¢44.000), Golden Circle de Pie (¢39.000), Sector 400 Central (¢42.000), Sector 400 Lateral (¢37.000), Sector 500 Central (¢33.000), Sector 500 Lateral (¢29.000), Sector 550 Extra (¢27.000) y Terraza A-B (¢23.000).

LEA MÁS: ¿Quiere ir gratis al concierto de Yuri y Alexander Acha? Le contamos cómo ganar entradas