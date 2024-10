Liam Payne y las polémicas acusaciones que lo rodearon antes de su trágica muerte

Semanas antes de su trágica muerte en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Liam Payne había estado envuelto en una serie de controversias. Su exprometida, Maya Henry, hizo severas acusaciones en el pódcast The Internet Is Dead, en el que afirmó haber sido víctima de abusos emocionales y psicológicos por parte del exintegrante de One Direction.

Henry ofreció declaraciones el 14 de octubre sobre su novela Looking Forward, lanzada a inicios de este año. Aunque es una obra de ficción, está inspirada en los diarios personales que escribió durante su relación con Liam.

En el libro, el personaje principal, basado en ella misma, enfrenta múltiples insultos verbales y violencia. Además, menciona que su pareja (inspirada en Payne) la obligó a abortar en su hogar para evitar que asistiera a un hospital o alertara a los medios de comunicación.

La autora describe cómo Mallory, la protagonista, se entera de su embarazo. Aunque al principio está entusiasmada por convertirse en madre, su novio no comparte la misma emoción. Este personaje, descrito como un músico de la banda 5Forward, le advierte que terminará la relación si ella decide quedarse con el bebé.

En la novela, la protagonista se somete a un aborto en su hogar y debe acudir a un hospital debido a una hemorragia posterior. Sobre la relación entre esta experiencia y su vida personal, Henry comentó a People: “Lo que pasé en la vida real es muy similar a lo que le ocurrió a Mallory en el libro. Definitivamente, tuve algunas complicaciones y tuve que ir al hospital sola”.

Ella también expresó su temor a ser denunciada por Payne al revelar las vivencias que compartieron durante su relación, que se extendió entre el 2019 y el 2022. Agregó que el artista solía hostigarla y acosarla telefónicamente, incluso cuando mantenía una relación con otra mujer, y utilizaba la lealtad de sus fanáticos de One Direction “como un arma”.

Cuando se hicieron públicas las declaraciones de la escritora de 23 años, surgió una discusión con opiniones divididas sobre el comportamiento del artista. También resurgieron videos de su pasado con One Direction, en los cuales se podía apreciar a sus excompañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, incómodos a su alrededor.

Aunque Payne no reaccionó directamente a las acusaciones, People informó de que el artista había estado “extremadamente abrumado por todos los problemas legales” relacionados con su expareja en los últimos tiempos.

LEA MÁS: Liam Payne, los últimos minutos antes de que cayera de tercer piso de hotel en Argentina

Liam Payne en el escenario durante un concierto frente al Hotel de Ville en París, el 15 de septiembre de 2017. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

La autopsia de la muerte de Liam Payne

Luego de que se conociera que Liam Payne falleció a los 31 años en un hotel argentino, surgieron especulaciones sobre la causa de su muerte. Un informe preliminar de la autopsia reveló que el artista falleció por un “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, al caer de un balcón desde una altura de 13 a 14 metros.

Payne se hospedaba en un hotel ubicado en la calle Costa Rica, en el barrio Palermo de Buenos Aires, Argentina. Semanas atrás, había asistido al concierto de The Show Live on Tour de su excompañero de banda Niall Horan. Las autoridades argentinas continúan indagando sobre las circunstancias de lo acontecido.

LEA MÁS: Liam Payne murió en la calle Costa Rica de Buenos Aires: ¿Qué se sabe de este lugar?