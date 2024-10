Liam Payne habló con ‘La Nación’ cuando empezó su carrera solista: Esta es la entrevista

Debido al fallecimiento del cantante Liam Payne, quien cayó desde un tercer piso en la calle Costa Rica en Buenos Aires (Argentina), este miércoles 16 de octubre, les volvemos a compartir esta entrevista realizada por el periodista Carlos Soto al artista en el 2018.

“Yo solía estar en 1D, pero ahora soy libre”. Con estas palabras, Liam Payne, uno de los cinco miembros de One Direction, sorprendió a sus fanáticas en la canción Strip That Down, lanzada en mayo del 2017.

Ese fue uno de los primeros adelantos de su material solista y ahora, un año después, Liam sigue convenciendo a la audiencia de que su carrera solista tiene mucho potencial.

Los meses siguientes recibió cientos de preguntas sobre si quería distanciarse del grupo y el artista, de 24 años, las negó todas.

“Me refería a que ahora soy libre de escribir lo que quiero”, dijo al diario británico The Sun y desde entonces ha sido el más franco sobre sus deseos de regresar con el grupo.

Él y los otros miembros del grupo trabajan en sus carreras solistas, y aunque eso suena como a alargar la reunión, para Liam es casi como trabajar en ella

“Es muy importante que nos concentremos en nuestras carreras solistas, esa sería la única forma en que One Direction podría hacerse más grande de lo que ya fue”, dijo en exclusiva a Viva.

Liam Payne nos atendió una llamada telefónica en medio de la promoción de su sencillo Familiar, en el que canta junto a J Balvin una canción elaborada para seducir en la pista de baile. Liam espera seguir haciendo canciones

– ¿Cómo se da esta colaboración?

– Pues bueno, logré entrar en contacto con J y nos reunimos a cenar y pasar tiempo. Le envié algunas canciones y finalmente esta fue la que concretamos y en la que trabajamos juntos. Me gusta esta canción porque trata sobre la forma en que ves a una persona que realmente te gusta y que quieres conocer más a fondo y claro, tiene un gran ritmo.

– Ha tenido colaboraciones con Rita Ora, con Quavo de Migos, ¿trata de concentrarse en un sonido más urbano?

– Eso es exactamente lo que trato de hacer. Creo que siempre me ha gustado todo tipo de música, pero ahora quiero trabajar más con estos sonidos, es muy emocionante.

Liam Payne tuvo una estrecha amistad con J Balvin. Cortesía de Universal Music

– ¿Cuánto tiempo le ha tomado hacer este nuevo álbum?

– Hemos pasado trabajando en esto unos cuatro o cinco meses, ha pasado un buen tiempo y siento que ya lo tengo bastante internalizado. Cuando escuchas demasiado una canción, puede que te canses, pero al menos esta canción (Famliar) siempre me gusta y eso me encanta.

"Conozco muy bien ese álbum, y quiero ver qué pasa con las canciones para darme una idea de qué pasará con él, porque nunca sabes, pero eso es lo emocionante".

– El álbum que prepara, será con más canciones como estas o habrá más variedad? ¿Qué nos puede adelantar?

– Esta es la única que tenemos con esa vibra, por el momento. Le envié a J otras canciones como esta, y veremos qué pasa. Estoy muy emocionado por ver el éxito que alcance esto y vér qué más ocurre y veremos hasta dónde llega. Pero sí te puedo decir que me emociona ser parte de este movimiento en la industria.

LEA MÁS: One Direction confirma que Zayn Malik deja la banda

– ¿Qué cree que es lo emocionante de este momento en la industria?

– Hacer conciertos es definitivamente mi parte favorita de esto. Hace poco hice un show y no esperaba ver a la gente tan emocionada tan rápido con este proyecto, aunque sabía que a la larga podría tener esa respuesta.

"Me presenté en Dubai frente a 110.000 personas, y mientras estaba en el escenario ni siquiera tenía idea de que eran tantas personas hasta que me mostraron una foto tomada con dron y fue espectacular. Yo simplemente no podía creerlo, fue una de mis presentaciones más grandes".

– Uno pensaría que con su trayectoria, estas cosas no lo sorprenderían tanto...

Honestamente, no se vuelve tan familiar (risas) lo siento tengo pegada esa palabra. Creo que yo nunca me espero que las cosas salgan como ocurren al final; yo sé que las canciones tienen potencial, pero la forma en que las cosas se desarrollan siempre es un sorpresa.

"Mi filosofía es hacer y esperar el resultado, eso me mantiene con los pies en la tierra".

– ¿Cómo ha sido también crecer en medio de esta industria?

– Sí, esto es interesante. Bueno, ¿conoces a Shawn Mendes?

– Claro...

– El otro día le hablaba, él tiene 19 años, y le tomó mucho tiempo entrar en la industria y tener la posición que tiene ahora.

"Creo que eso te mantiene con los pies en la tierra. Es difícil, creo que hubo un punto en el que me costó lidiar con la fama y la atención que estábamos teniendo, y poder entender a fondo lo que nos ocurría, pero ya me he acostumbrado y ya he logrado darle sentido a todo esto; y estoy muy muy feliz".

– Dentro de las colaboraciones que vienen, ¿qué podemos saber?

–No mucho por el momento (risas), aunque si tengo varias colaboraciones listas para el álbum...

Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan de One Direction en los premios Video Music Awards del 2012. AP (Jordan Strauss)

– Bueno, si quisiera sorprender a su público como con Familiar, ¿con quién le gustaría hacerlo?

Hay una persona con la que siempre he pensado que podría trabajar y es con Calvin Harris. Cuando estaba más joven, era un gran fan de su música y él lanzó hace poco un álbum que me parece maravilloso.

Me encantaría trabajar con él porque él me inspiró a tomar un teclado y a tratar de hacer melodías y beats (ritmos) también, él es la razón por la que fui a una universidad de música (City of Wolverhampton College). Hace mucho no hago beats, pero él ha sido una gran inspiración.

– Hace unos días expresó de nuevo que One Direction podría reunirse, y sé que estas declaraciones a veces se pueden salir de contexto, pero quería saber si existe una posibilidad.

– Sí, bueno, todos los chicos han hablado sobre eso. Bueno, es que es un poco loco, sí. Pero, ¿sabes? nos reuniremos en algún punto.

Creo que por el momento es muy importante que concentremos en nuestras carreras solistas, esa sería la única forma en que One Direction podría hacerse más grande de lo que ya fue. Solo creo que va a tomar más tiempo, pero si (ese éxito solista) y lo de One Direction se unen en un mismo lugar, será increíble.

– Quizá cuando ocurra, podrían hacerlo hasta mejor...

– Definitivamente, eso es lo que yo pienso. Si hiciéramos cinco conciertos en uno y todos fuéramos exitosos, esa sería la cosa más emocionante del mundo.

Esa sería mi imagen ideal de a dónde podríamos ir y la forma de lograrlo sería que cada uno tenga un gran álbum como solista y que esa reunión termine siendo una fiesta masiva que reuna nuestras canciones y que seamos una banda de nuevo. Ya veremos qué pasa.