“La idea de Go Fish es llevar un pedacito de lo que tenemos en San José a la costa, vamos a escoger tres o cuatro de nuestros mejores platillos para que los clientes puedan vivir una experiencia de alta gastronomía. Este festival es una manera de ofrecerle a la gente un valor agregado porque no solo se trata de comida, sino que estamos encontrando un punto de convivencia también con la música y la cultura; la intención es generar una vitrina para que a futuro las comunidades de las costas, que necesitan de la visita de turistas, se animen a hacer experiencias similares”, explicó Alberto Cubero, chef ejecutivo de Go Fish.