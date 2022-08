¡Karol G no es la única!, estas son las latinas que triunfan en el reguetón

El reguetón sigue siendo el género que domina la región y aunque con los años la mayor parte de sus exponentes han sido hombres, existe un grupo de artistas femeninas, además de la puertorriqueña Ivy Queen -quien fue, sin duda, la encargada de abrir el camino para las demás- que se han atrevido a incursionar en la música urbana.

Con letras sensuales, e incluso mensajes empoderadores, artistas como Natti Natasha y Becky G tienen años de trayectoria dentro del género. A ellas, años más tarde se les unió Karol G, quien catapultó su carrera internacional con Tusa, tema que se convirtió en un rotundo éxito a nivel mundial en el 2019.

Luego está el caso de la brasileña Annita, quien aunque ya tiene varios años haciendo recorrido, este 2022 logró que su canción Envolver fuera tendencia en redes sociales como TikTok, donde hacen coreografía de su tema, dando un gran paso en su trayectoria.

Actrices latinas de programas infantiles, ahora son populares cantantes de música urbana

Además, el género poco a poco ha ido seduciendo a las artistas pop quienes se atreven a incursionar en este. Y aunque hay algunas que todavía mantienen un balance con el pop como Danna Paola, Greeicy, Sofía Reyes y la misma Belinda, hay otras como Tini quien se ha ido inclinando cada vez más hacia el reguetón.

Estas son las artistas latinas y las canciones con las que triunfan en el reguetón.

Karol G

Karol G tiene 31 ños y es conocida por cosechar éxito tras éxito, como ha sido el caso de 'Provenza', 'Tusa' y 'Mamiii'.

Actualmente, la cantante colombiana Karol G es la reina femenina del reguetón y cada canción que estrena está destinada a ser un éxito internacional.

La fama de la intérprete, de 31 años, tiene nombre y fecha. Tusa, tema que lanzó en conjunto con la cantante Nicky Minaj en noviembre del 2019, la convirtió en una fábrica de éxitos. El tema se volvió rápidamente en la canción #1 en Spotify en varios países y, según había reseñado La Nación en aquel momento, el video debutó como el clip más visto en el mundo el día del lanzamiento.

Un año después de esa canción, la artista lanzó su álbum KG0516 y prácticamente todos sus temas han contado con gran fama internacional. El makinón, 200 copas, Location y Ay Dios mío forman parte de la producción discográfica. Además, este disco incluye Bichota, de donde se extrae su icónico sobrenombre.

Karol G, más allá de ‘Tusa’: la historia de la colombiana que cantará en Costa Rica

Sin embargo, desde antes de su repentina fama, Karol G ya contaba con varias canciones que habían alcanzado éxito internacional en el reguetón, tales como Mi cama, Hello, Casi nada y A ella.

Además, la artista cuenta con decenas de premios por su trabajo, incluido un Grammy Latino como Mejor artista nueva. Su éxito parece ser imparable y Provenza y Mamiii son el mayor ejemplo de ello.

Karol G quiere comerse el mundo y su música es su mejor arma, esa que hasta ahora no la ha defraudado.

Anitta

Anitta es una cantante brasileña de 29 años quien ha venido consolidando su carrera desde el 2013, cuando lanzó su primer álbum. Sin embargo, este 2022 ha sido uno de los mejores para la reguetonera, pues su tema 'Envolver' se convirtió en un éxito en la región. Foto: GDA

Si bien Anitta tiene una larga carrera dentro de la música, este 2022 definitivamente ha sido su año. Su canción Envolver se ha convertido en uno de los temas más sonados no solo en la radio y en las plataformas musicales, sino que ha sido una tendencia en redes sociales, principalmente en TikTok, donde frecuentemente se pueden ver coreografías con esta canción.

Además, su presentación en el festival de música Coachella, fue uno de los más aplaudidas y en poco tiempo se ha consolidado como una de las figuras femeninas más destacas del género.

Sin embargo, Envolver no es su primera canción en el género urbano. En el 2019, incluso, su producción discográfica Kisses recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de música urbana.

La fama de la cantante brasileña, de 29 años, continúa en ascenso, y recientemente lanzó junto a Becky G y Tini el tema La loto, que ya suena en las diferentes plataformas musicales.

Becky G

Desde que lanzó 'Mayores', en el 2017, Becky G se ha consagrado como una de las embajadoras femeninas del género. Entre los éxitos de la cantante, de 25 años, también destacan temas como 'Cuando te besé' y 'Fulanito'. Foto: Cortesía de Sony Music.

“A mí me gustan mayores, esos que llaman señores”, dice la letra de la canción de reguetón que puso a Becky G en el radar de la música internacional en el 2017, cuando la cantante recién cumplía 20 años.

Mayores, tema que interpreta junto a Bad Bunny, se convirtió en un éxito casi que de inmediato y prueba de ello es que ocupó la posición número uno dentro del listado Latin Airplay de Billboard. Además, el tema catapultó a la cantante estadounidense de raíces latinas en el género urbano internacional, siendo, para ese entonces, una de las estrellas femeninas más jóvenes cantando reguetón.

Becky G: “No soy un modelo a seguir, soy uno real”

En el 2018, la cantante unió su voz a Natti Natasha para interpretar Sin pijama, otro éxito más en su carrera. Con ambos temas se hizo acreedora del certificado siete veces platino en Estados Unidos.

Sus frecuentes éxitos musicales le han permitido ganar el American Music Award 2020 en la categoría Artista favorita latina; así como el premio E! People’s Choice al Artista latino del 2020. Además, ha realizado giras junto a artistas como Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo.

Cuando te besé, Fulanito, y más recientemente Mamiii, junto a Karol G, son parte de las canciones más destacadas de la intérprete.

Natti Natasha

Natti Natasha fue una de las primeras mujeres en debutar en este género, de allí que es una de las que más colaboraciones tiene con exponentes como Don Omar, Daddy Yankee y Wisin y Yandel. (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Natti Natasha es sin duda una de las artistas femeninas que más trayectoria tiene en el reguetón. La intérprete dominicana, de 35 años, ya tiene más de una década en el género urbano y ha contado con el apoyo de varios de los mayores y primeros exponentes de esta música como Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar, quien incluso fue quien le produjo algunas de sus primeras canciones.

De hecho, con este artista colaboró en temas como Dutty Love (2012) y Perdido en tus ojos (2015), canciones que, en su momento, se convirtieron en un éxito.

Desde entonces, la cantante dominicana no ha parado de trabajar y acumula otros éxitos en el reguetón, tal es el caso de Criminal, junto a Ozuna; Sin Pijama con Becky G; y No me acuerdo con Thalía, temas que han dejado huella dentro del género.

Tini

La cantante argentina Tini saltó a la fama como protagonista de la serie de Disney 'Violetta', sin embargo, poco a poco, ha ido dejando su estilo pop de lado para enfocarse en el reguetón Foto: Instagram.

Cuando la actriz y cantante Martina Stoessel saltó a la fama era una adolescente de 14 años. La cantante argentina fue seleccionada por Disney Channel Latinoamérica para protagonizar su serie original Violetta, en la que interpretó a Violetta Castillo, una adolescente amante de la música y con gran talento.

Esta producción se mantuvo al aire por tres años, entre el 2011 y 2014, y le dio fama mundial debido al éxito que representó la serie juvenil. Con el elenco también realizó giras por todo el mundo y las entradas siempre se agotaban. Sin embargo, en el 2016 cerró ese capítulo al protagonizar Tini: El gran cambio de Violetta, película de Disney.

Tras una pausa de dos años en su carrera, la cantante argentina regresó con el álbum en solitario Quiero volver y aunque mantenía el pop con el que se conoció en la serie argentina, el disco contaba con varias colaboraciones de reguetón con artistas conocidos como Sebastián Yatra, Karol G y Nacho, que dejaban al descubierto su gusto por la música urbana.

En el 2020 publicó el disco Tini, Tini, Tini, que continuó con esa misma combinación musical con temas como Fresa, Ella dice y Recuerdo; sin embargo, sus últimos sencillos como La loto, Fantasi, Bar y La triple T, hacen pensar que en cualquier momento la artista de 25 años se inclinará finalmente por un disco completamente de reguetón.