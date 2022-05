Kany García en Costa Rica: La tica Canina será el acto de apertura del concierto en Parque Viva

La artista costarricense Canina será la telonera del espectáculo que Kany García ofrecerá la noche de este sábado 7 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La joven cantautora nacional, quien hace una semana fue toda una sensación en el festival Picnic, dará un show acompañada por toda su banda y además con varios cambios sobre lo que presentó en el encuentro de música el sábado anterior.

Canina tendrá su primera experiencia como apertura de un concierto internacional con Kany García. (Marcelo Rojas)

[ Visitante, el ex Calle 13, se alía con cantante costarricense y produce sus canciones ]

Canina, quien lleva un par de años en la industria de la música nacional, confesó que la invitación de la productora Move Concerts para ser parte del concierto de Kany García la tomó por sorpresa.

“Siento que Picnic fue un buen fogueo para no estar desbordándome en este momento”, contó entre risas la artista, quien se preparaba la mañana de este sábado 7 para realizar un ensayo con su grupo y asistir por la tarde a hacer la prueba de sonido en el anfiteatro.

“Realmente no sé qué de todo es, el trabajo, la suerte, las ganas o el destino, a veces uno no logra identificar bien la razón del por qué pasan las cosas. Pero sí puedo decir que he puesto mucho empeño, dedicación, concentración y atención al trabajo y eso se percibe por parte de las personas que me ven desde afuera. Todo esto me alienta a seguir apoyando el proyecto”, dijo Canina muy emocionada.

[ Kany García en Costa Rica: habrá facilidades de acceso para quienes vayan a Parque Viva ]

Con respecto a Kany García, la costarricense contó que desde muy pequeña conoce su trabajo. La admira y respeta como cantautora ya que, para ella, en estos tiempos no es tan común ver a artistas que escriban sus propias canciones. “Estoy muy emocionada por conocerla desde otro lugar, no solo como fan, sino como colegas”, agregó Canina.

Hace unos meses Canina estrenó la canción Mañosa bajo la producción de Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13). La dupla está trabajando además en más piezas que serán parte del próximo disco de la tica.

Otras canciones que ha publicado la nacional son Cas con sal y Resulta.