Visitante, el ex Calle 13, se alía con cantante costarricense y produce sus canciones

Una de las metas más importantes en la carrera de un artista musical, es que sus canciones sean producidas por grandes nombres de la industria. Eso es precisamente lo que logró la cantaautora costarricense Canina, gracias a la mancuerna que forjó con el productor puertorriqueño Eduardo Cabra, conocido como Visitante, ex integrante del grupo Calle 13.

Mañosa es la primera de tres canciones que Canina grabó de la mano del ganador de 28 Latin Grammy y tres galardones Grammy. El tema, con su respectivo audiovisual (que dirigió la propia costarricense), verán la luz el próximo 24 de febrero. Se trata de una pieza bailable, con tintes de reguetón y con una letra introspectiva de la carrera de la artista nacional.

Canina tiene 28 años, además de música es artista plástica y directora audiovisual. Ahora desarrolla su carrera de la mano de Eduardo Cabra, ex Calle 13. (Andrey Barrantes/Cortesía)

“Mañosa es una historia bonita para mí. Recuerdo que me fui a unas páginas de mi diario -donde escribo todo lo que me pasa para tener material para componer canciones- y releí una entrada que hice el día que sentí que Eduardo y yo íbamos a trabajar juntos (...) Ese día sentí que había interés de parte de Eduardo, que íbamos a coincidir. Cuando escribí Mañosa regresé a esas notas y creo que la canción trata de eso, del momento en que sentí que mi carrera iba a cambiar, que mi vida iba a cambiar”, recordó Canina, cuyo nombre de pila es Eva González Montero.

Un sueño

La historia de Canina y Eduardo Cabra no es reciente, aunque el productor llegó a la vida de la artista hace muy poco tiempo. Canina recuerda que, desde que era muy pequeña, los discos de Calle 13 llegaron para hacer una revolución cultural en su casa, sobre todo cuando su madre -la reconocida periodista María Montero- volvió de una entrevista con Residente y Visitante y comentó: “Visitante es un genio musical”.

“Cuando se dio el primer contacto con Eduardo, para mí no era como que estaba conociendo a un productor famoso, era conocer a alguien que marcó mi infancia y gran parte de mi recorrido y el contacto que tengo con el arte y la música”, expresó la cantante.

La conexión entre Canina y Eduardo se dio de manera muy natural. Por una amiga en común es que los artistas se encontraron y, desde el momento en que Visitante escuchó la voz de la cantante, supo que era tierra fértil para trabajar con ella.

“La particularidad de su tono de voz me llamó mucho la atención. También es muy importante la forma en la que se están comunicando las ideas que, en este caso, es bien chévere, porque ella escribe sus propias letras y eso es algo que no está ocurriendo mucho ahora. De hecho, Canina colaboró conmigo en un tema que trabajé en mi proyecto personal Cabra, trabajamos en la letra de la canción Quisiera ser un meme, que hice con mi hija”, recordó por su parte el productor.

Cabra confirmó que, en este momento, está trabajando con varios proyectos de artistas nuevos y que entre ellos siente una conexión especial con la propuesta de la costarricense.

Canina y Eduardo Cabra han forjado una buena mancuerna artística. El puertorriqueño es el productor de las próximas tres canciones de la tica. (Cortesía)

“Tienes un proyecto que tiene cierto tipo de complejidad pero también es simple, algo sencillo a nivel de sonido y producción, pero hay mucho detalle que está oculto y que uno con el tiempo empieza a descubrir y a conectar con esas otras frecuencias. Hay un mensaje underground a nivel de letras, de subtexto, que tiene también un cierto tipo de humor que se está sumando. Es un proyecto serio pero a la misma vez que no se deja de tomar tanto en serio porque hay mucho humor”, explicó el multipremiado artista, quien además de Calle 13 ha desarrollado una carrera en solitario con el proyecto Cabra y que como productor ha trabajado con artistas como Vicente García, Pedro Capó, Monsieur Periné, Abel Pintos, Cuarteto de Nos y Jorge Drexler, entre otros.

La producción

El nombre de Canina ha sonado recientemente en la escena tica, en el 2021 fue nominada a los premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (Acam) en las categorías canción del año y sencillo pop por el tema Cas con sal. Antes, además, había publicado Resulta, en colaboración con Achará (Felipe Pérez, de 424).

Ahora, con el trabajo que realiza en conjunto con Cabra, la propuesta de Canina sigue el camino de la versatilidad y la fusión de géneros, pues las nuevas canciones en las que trabaja mezclan sonidos latinoamericanos como el pop latino, el reguetón y la cumbia.

“No le tengo estigma a los géneros musicales, es algo que superé en la adolescencia porque era bastante roquera y no podía escuchar nada latino. Sin embargo, en mí hubo una reivindicación de lo latino, me dije que esto me pertenecía, los géneros que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra identidad”, comentó la artista al respecto de la selección de sonidos de sus propuestas.

Sobre el tema Mañosa, en particular, Cabra no quiso encasillar a la pieza en el concepto más popular del reguetón, para el músico va más allá: “Con la palabra reguetón te llegan unas imágenes que no necesariamente este proyecto está conectado a ellas. El reguetón dejó de ser un género y se convirtió en un estilo de vida, en una manera de hacer videos, de escribir un lenguaje muy específico que a manera de producción hay maneras de resolver”, dijo.

“En Mañosa le grabé un cuatro venezolano, hay instrumentación orgánica, tiene unas estéticas y texturas; sí tiene el beat bastante simple de la esencia de lo que pudiera ser un tema bailable, pero no tiene todos los elementos del reguetón y eso la hace especial”, agregó.

Otro de los puntos más importantes para Cabra, al trabajar con Canina, es que las tres canciones que han producido abarcan temáticas muy diferentes entre ellas. El empoderamiento, las experiencias del pasado y hasta las relaciones de pareja son parte de la letra de las piezas.

El trabajo de Eduardo Cabra le ha valido un total de 28 Latin Grammy y tres Grammy. (Cortesía)

“Cuando empezamos a trabajar juntos entendí el por qué las canciones sonaban como sonaban. Como letrista, para mí es muy importante el mensaje de lo que dicen las letras, no me tomo nada a la ligera y Eduardo es crítico, honesto con lo que dice; me lleva a otro lugar, me coloca en otras perspectivas. Parte de lo que me decía es que la que se va a montar en un escenario a defender lo que escribe soy yo, la única que debe de estar plenamente conforme y convencida de lo que está diciendo a nivel rítmico y musical soy yo”, concluyó la cantante.

Cabra concordó con esta visión de la tica: “El trabajo del productor es amplificar las ideas del artista, quien va a defender el proyecto en el escenario. El trabajo del productor no es imponer ideas de lo que uno piense que es la música”, concordó Cabra.

Canina publicará las tres canciones producidas por Cabra este 2022. En sus planes a corto plazo está estrenar sus piezas, ya sea en formato de dos discos cortos o bien, en un larga duración.