Joan Manuel Serrat anuncia gira de despedida de los escenarios

Madrid. El cantautor español Joan Manuel Serrat, de 77 años, realizará una gira de despedida de los escenarios en el 2022 que empezará en Nueva York y terminará en Barcelona, su ciudad natal, anunció la noche de este miércoles su discográfica.

“Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, ‘El vicio de cantar 1965-2022′, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”, señaló la discográfica Sony Music en un comunicado.

La despedida dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril del 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto. Hasta el 8 de diciembre no habrá información más detallada sobre los conciertos y sus fechas, según indica la web creada para esta última gira.

Sin embargo, en una entrevista concedida al diario El País y publicada este jueves, el autor de Mediterráneo o Penélope asegura que la gira también pasará por Latinoamérica. “¡Qué sería de mí sin América Latina!”, exclama.

En esta entrevista, Serrat explica que la pandemia ha tenido un papel vital en su decisión de dejar la música en directo. Su último concierto fue en febrero del 2020, en una gira junto a su amigo Joaquín Sabina que quedó interrumpida por una caída en el escenario del cantante madrileño. Poco después, la pandemia estalló en España e imposibilitó durante meses la música en directo.

“Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona”, asegura el cantante. “No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, añade.

Nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, Serrat es uno de los artistas más reconocidos de la música en español, declarado en el 2014 Persona del Año por los Grammy Latino.