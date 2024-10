Jake E. Lee, exguitarrista de Ozzy Osbourne, fue baleado mientras paseaba al perro

Jake E. Lee, exguitarrista de Ozzy Osbourne, recibió múltiples impactos de bala mientras paseaba a su perro en Las Vegas (Estados Unidos) durante la madrugada del martes 15 de octubre. El músico, de 67 años, permanece en cuidados intensivos en un hospital local.

Según reportó Variety, las autoridades presumen que el tiroteo fue aleatorio y las circunstancias del ataque continúan bajo investigación judicial.

Ante el incidente, Ozzy Osbourne publicó un mensaje de apoyo para su excompañero en su perfil de Facebook: “Han pasado 37 años desde la última vez que vi a Jake E. Lee, pero eso no quita el impacto de escuchar lo que le sucedió. Es otro acto sin sentido de violencia armada. Solo espero que esté bien”.

Ozzy Osbourne realizó la publicación sobre su excompañero Jack E. Lee el 16 de octubre. (Facebook Ozzy Osbourne)

Además, el propio guitarrista aseguró estar en buen estado de salud mediante una conversación con DJ Ashba, exguitarrista de Guns N’ Roses, quien compartió los mensajes en sus redes sociales. “Estoy sorprendentemente bien. Soy un suertudo de mier**. Solo asegúrate de que tu fiesta de cumpleaños sea accesible en silla de ruedas. Solo bromeo”, escribió Lee.

Jake E. Lee alcanzó la fama en la escena del metal a principios de los años 80, cuando se unió a la banda Rough Cutt y luego a Ozzy Osbourne durante los álbumes Bark at the Moon y The Ultimate Sin. Fue expulsado de la banda en 1987 y, al año siguiente, formó Badlands junto con el exvocalista de Black Sabbath, Ray Gillen.

En los años siguientes, Lee lanzó proyectos en solitario hasta que, en 2013, fundó Red Dragon Cartel, banda con la que publicó los álbumes Red Dragon Cartel y Patina.

