Ozzy Osbourne huye de Estados Unidos por miedo a morir por causa de la violencia

El legendario músico Ozzy Osbourne tomó una decisión muy fuerte en su vida: dejará de vivir en Estados Unidos y se trasladará a residir en Reino Unido, eso para huir de la violencia armada que según el cantante se vive constantemente en el país norteamericano.

De acuerdo con Vanity Fair el artista, formador de la banda Black Sabbath, confesó que está harto de la violencia y prefiere volver a vivir en su país natal que estar expuesto a morir en un tiroteo.

Ozzy Osbourne y su esposa Sharon volverán a vivir en la propiedad que tienen en la localidad de Buckinghamshire, Reino Unido. (TIMOTHY A. CLARY)

Ozzy Osbourne juró no volver a consumir ácido tras ‘una conversación’ con un caballo

“Todo es jodidamente ridículo allí. Estoy harto de que la gente muera todos los días. Dios sabe cuántas personas han recibido disparos en tiroteos escolares. Y hubo ese tiroteo masivo en Las Vegas en ese concierto... Es una locura. Y no quiero morir en América. No quiero que me entierren en el jodido Forest Lawn. Soy inglés. quiero estar de vuelta, pero, dicho esto, si mi esposa dice que tenemos que irnos a vivir a Tombuctú, me iré. Pero no, es solo hora de que vuelva a casa”, dijo Ozzy en una entrevista que replicó Vanity Fair.

El cantante agregó que Estados Unidos ha cambiado mucho, que se ha perdido el respeto.

Debido a esto, Ozzy se trasladaría a Reino Unido en compañía de su esposa Sharon.

Variety agregó que la mansión que Osbourne tiene en Hancock Park, en Los Ángeles, está a la venta por $18 millones. Cuando regresen a Reino Unido, los Osbourne vivirán en la propiedad de 350 acres que tienen en la localidad de Buckinghamshire.