Asegura que cuando no está en el corre corre que le implica su ya ajetreada vida de artista, vive de manera muy normal en su natal Ibiza, donde reside con sus padres y su hermano menor. A Izan le gusta la adrenalina, como todo buen chico, así que descarga sus emociones pilotando autos de carreras. “Tengo uno y si no fuera cantante, me gustaría ser piloto profesional”, dijo.