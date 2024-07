Ismael Serrano en concierto: ‘La música debería invitar a abrir la mente, a eliminar los prejuicios’

“Volver a Costa Rica es una cita obligada con cada disco y no podíamos faltar con este último. Vamos con muchas ganas como siempre”, así expresó el cantautor español Ismael Serrano la emoción de reencontrarse en concierto con el público tico. Esta vez, el español vendrá a presentar su álbum La canción de nuestra vida con un espectáculo en el Teatro Melico Salazar, en San José.

La cita será el sábado 20 de julio a las 8 p. m. y, como es su costumbre, el artista prometió que en el recital habrá espacio para contar y cantar historias a partir de su música.

“En esta ocasión hay cierto componente teatral, pero no tanto como la vez anterior. Esta propuesta se acerca más al concierto convencional y estaré en el escenario con un cuarteto de cuerdas. Me gusta no solo interpretar mis canciones, sino también contar historias, buscar la complicidad con el público”, dijo Serrano en entrevista virtual con La Nación.

Sobre La canción de nuestra vida, Serrano explicó que es un disco que llama a reconciliarse con el paso del tiempo.

Como compositor, él escribe canciones para rescatar experiencias que marcan la vida. “Son experiencias susceptibles de convertirse en una canción como los encuentros que se vienen produciendo por nuestro paso por Costa Rica cada vez que vamos”, manifestó.

Dijo que encontrar la canción de nuestra vida es un ejercicio en permanente construcción porque el recorrido vital va incorporando nuevos capítulos; el disco es, entonces, una llamada a no perder la curiosidad de seguir buscando.

Además, el hecho de que casi llegue a los 50 años lo hizo plantearse un nuevo balance en la composición. “Hay momentos en los que me he sentido viejo y la música me ayuda a replantearme muchas cosas y a entender el paso del tiempo”.

Ismael Serrano: ‘La industria se ha puesto en manos del algoritmo’

Para el español, la figura del cantautor se ha ido perdiendo poco a poco por diversas razones. “Creo que porque hay una tiranía con respecto al algoritmo que está homogeneizando un poco la propuesta artística y creativa de muchos músicos”, expresó.

Considera que esto está relacionado con la moda y las tendencias que determinan la senda en la que transitan los nuevos creadores. “Muchos escriben canciones en función de cómo el algoritmo les va a premiar en las búsquedas (...). La industria se ha puesto en manos de ese algoritmo y apuesta a las grandes cifras, los grandes festivales y está dejando de lado un camino más artesanal con el cuidado de la canción desde otro lugar”, expresó.

Desde su perspectiva y experiencia, comprende la creación de una marca personal en los artistas, pero prefiere la construcción de un repertorio con coherencia y, que más allá de enfocarse en la individualidad, refleje la realidad social. “La música debería invitar a abrir más la mente, a eliminar los prejuicios y a llevarnos a investigar en otros géneros”, agregó.

Para Serrano, las carreras en la música se construyen con una mirada a largo plazo; sin embargo, actualmente se busca la rentabilidad y los resultados inmediatos, lo cual impide que haya un repertorio con coherencia.

En su disco La canción de nuestra vida, la obra de Serrano es reflexiva e invita a la búsqueda de nuevos bríos a partir del análisis interno, algo que reconoció también en otros autores latinos como Fito Páez y Juan Luis Guerra, a quienes les rindió homenaje al interpretar Un vestido y un amor y Burbujas de amor.

“Las canciones son espacios de encuentro que te ayudan a entender que no estás solo en el cuestionamiento de la realidad. Con Juan Luis, por ejemplo, hay canción de autor y esa sensibilidad poética del nosotros. En sus canciones es capaz de ir más allá y de hablar de los anhelos de muchos, de los sueños colectivos, de las frustraciones colectivas”, dijo.

En octubre del 2022 el cantautor español Ismael Serrano dio un concierto en Costa Rica para celebrar sus 25 años de carrera, ahora volverá con un nuevo disco. (JOHN DURAN)

Con estos homenajes, a Serrano le interesa llevar canciones de otros artistas a su territorio y cantarlas con su estilo, pero que no espera llegar a la interpretación original porque “nunca estaría a la altura de sus autores”.

Detalles del concierto de Ismael Serrano en Costa Rica

Ismael Serrano presentará La canción de nuestra vida este sábado 20 de julio en el teatro Melico Salazar, en San José, a las 8 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son:

¢72.000: Luneta central.

¢68.000: Luneta lateral, palcos primer piso, balcón segundo piso.

¢64.000: Palcos segundo piso.

¢48.000: Balcón tercer piso.

¢42.000: Palcos tercer piso.

¢37.000: Galería.

