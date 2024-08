Guadalupe Urbina dará, 23 años, después, el concierto de su disco ‘Trópico azul de lluvia’

La historia de Guadalupe Urbina en la música costarricense se celebra cantando. La artista festejará los 23 años de su álbum Trópico azul de lluvia interpretándolo por primera vez en un concierto.

La Sala Garbo, en San José, es el lugar elegido para el espectáculo Agosto azul, que será el sábado 24 de agosto, a partir de las 7:30 p. m.

“Las canciones de Trópico azul de lluvia son un reflejo de la nostalgia que siempre me acompaña cuando me alejo mucho tiempo de mi país. Son las canciones que compuse durante una larga estadía en Holanda. Tengo el corazón puesto en ellas y en la entrega amorosa de los colegas que durante más de 12 años trabajaron conmigo en unas canciones que ni siquiera eran en holandés. Nunca las canté reunidas en un solo espectáculo. Ahora quiero acercarme a ellas y a ustedes desde el trópico amado que me abraza”, comentó Urbina en un comunicado de prensa difundido por la organización del show.

En el concierto acompañarán a la guanacasteca los músicos Javier Alvarado (contrabajo), Anyul Arévalo (percusión), Daniel Rojas (guitarra) y Leonardo Perucci (violín).

Los boletos tienen un valor de $20 (más cargos por servicio) y se pueden adquirir a través de la boletería Starticket.cr.

Guadalupe Urbina: La música tica en su historia

A lo largo de su trayectoria, Guadalupe Urbina ha sido una defensora del arte y la música costarricense desde varias aristas. Ha incursionado en la pintura y la poesía, es cantante, compositora y recopiladora de cantos tradicionales.

Ha publicado 10 álbumes de estudio y cuatro libros. Su trabajo le ha abierto puertas a escenarios de Europa, África y América Latina.

En el 2020, fue galardonada con el premio Reca Mora de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) como homenaje a su trayectoria musical.

Este 2024, Urbina fue nominada en los premios ACAM a lo mejor de la música costarricense en las categorías nueva canción y tradicional/folclórica por sus colaboraciones con el DJ y productor Barzo.

