Farruko: ‘Conversión espiritual’ del artista no afectará ‘show’ en Costa Rica, dice productor de Picnic

El concierto que Farruko ofrecerá el próximo sábado 23 de abril en Costa Rica -como parte del Festival Picnic- se mantendría sin cambios, por lo que ‘la conversión’ proclamada en Miami por el artista puertorriqueño no tendría mayor impacto en el show.

Así lo aseguró Adrián Gutiérrez, director la productora del festival Jogo. Para el empresario, las frases de Farruko con las que comunicó que ‘se retiraba’, que tenía un nuevo interés espiritual y en las que pidió perdón por las letras de sus canciones, se habrían malentendido.

“Es un tema que se ha tergiversado”, expresó Gutiérrez.

“Hemos estado en contacto con el manager de él (Farruko) y lo que sabemos por parte del equipo del artista es que no hay ningún cambio en el show, ni nada por el estilo. De hecho, ayer (lunes 14 de febrero) hablamos con la gente de él y todo bien: los conciertos y la gira que el artista tiene planificado sigue igual hasta donde nosotros sabemos”, agregó.

Farruko obtuvo en el 2021 su primer éxito número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs, con 'Pepas'.

Hace tan solo un par de días, Farruko utilizó su cuenta de Instagram para decir: “Farru se retiró y quien está aquí es Carlos”.

“Los que van a ver a Farru (a los conciertos) están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso; los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya uno ahí estaré y los amare igual: vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero, ni tiempo”, agregó el artista.

No obstante, Gutiérrez afirmó que según el equipo del artista todo se ha tratado de un malentendido y que la presentación del intérprete del éxito Pepas se mantiene igual.

“Farruko no ha cancelado ninguno de sus conciertos en la gira de Estados Unidos, es decir, los conciertos y la gira que el artista tiene planificado sigue igual hasta donde nosotros sabemos. Creo que es un tema que se ha tergiversado pero, de parte del artista y de nosotros, no hay ningún tema, no ha cambiado nada, no es que no vaya a venir o que se vaya a retirar o algo así”, aseguró.

El productor de Jogo añadió que, desde su punto de vista, “se sacó de contexto lo que estaba pasando, pero bueno, ahora la gente va a poder ver que él va a seguir con su show y todo bien, no hay ningún problema”.

Junto a Farruko, el 23 de abril se presentarán en Costa Rica Jhay Cortez, T-Pain, Sech, Eladio Carrion, Juanes, Manuel Turizo y Cultura Profética, entre otros. Para esta primera fecha del Picnic se habilitaron 27 mil entradas, las cuales ya están agotadas, mientras que para el sábado 30 de abril aún quedan algunos espacios disponibles.

Farruko comenzó su carrera profesional en el 2001 y ocho años más tarde, en el 2009, lanzó El talento del bloque, su primer álbum. Entre sus éxitos destacan temas como Playa, La tóxica, Krippy Kush y Calma (junto a Pedro Capó).

Además, a lo largo de su carrera ha colaborado con los artistas más influyentes del género, como Daddy Yankee, J Balvin, Arcángel, De la Guetto, Pitbull, Nicky Jam y Bad Bunny.