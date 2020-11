Entre los foráneos confirmados están el chileno Beto Cuevas, el colombiano Fonseca y el argentino Nahuel Pennisi. Por Costa Rica ya se había anunciado las participaciones de Maribel Guardia, Martín Valverde, Elena Umaña, Stefany Herrera, Three of Us, Shonen Sound, Imperio Animé, Sebas Guillem, Mario Tanzi, Duo Guapil Manuel Obregón, Palu Santo y Isaac Ehresman, entre otros.