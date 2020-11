“Esto ha sido algo absolutamente inesperado, porque yo vengo del pop rock latino y todas sus variantes, pero creo que tengo suficientes años de carrera como para poder salirme de mi zona de confort, de comodidad y hacer algo que no había hecho antes. Entonces, de alguna forma, me rejuvenece, porque me permite hacer cosas que quizá hace un tiempo atrás nunca me imaginé”, detalla.