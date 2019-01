Inmensidad, Mi gran noche, Digan lo que digan y Yo soy aquél; son parte de la lista de piezas que conforman este disco que fue grabado en los estudios Abbey Road, en Londres –donde no solo grabaron The Beatles, sino también otros grandes artistas de la talla de Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, Freddie Mercury, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, U2, Kylie Minogue, Lady Gaga, Amy Winehouse y ahora, Raphael–.