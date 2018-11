Bad Bunny no cuenta con discos en su historial, solo sencillos, quizá este género no tiene tiempo para componer y producir temas que nadie vaya a escuchar. Todo tiene que ser un pegue. Su influencia es tan fuerte que estrellas como Will Smith, Jennifer López, Marc Anthony han realizado colaboraciones con el chico de 24 años y no crean, ni por un segundo, que fue Bad Bunny quien los buscó a ellos.