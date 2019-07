“Antes de salir con el logo de una banda, ¿por qué no buscar la asesoría de una persona experta? O, ¿por qué no buscar una buena grabación que refleje bien el proyecto? Se trata de pasar de un formato más do it yourself (hazlo tú mismo) a algo más estructurado, a que sea un producto con calidad”, explicó Julián Mora.