El regreso de Enrique Iglesias...el principio de su final

Enrique Iglesias Enrique Iglesias estrenará en el 2022 el disco 'Final Vol.2' (Cortesía Sony Music)

Enrique Iglesias estuvo en silencio durante seis años.

El artista español, que no había grabado música nueva desde su Sex and Love (2014), regresó este 2021 aunque para anunciar su final.

Final vol.1, es título de su más reciente producción discográfica, siendo el principio del fin de los discos del cantante. Sí. Este álbum es el antepenúltimo que publicará el intérprete, pero afirma que seguirá haciendo música, mas no grabando discos.

Hace unas semanas, durante una transmisión en vivo junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra, el español explicó que está meditando la decisión desde hace más de seis años. Afirmó que sí hará más canciones, pero que él no es un artista de los que escriben y producen de forma rápida, así que prefiere no hacer más álbumes a futuro.

Su última producción de estudio será Final Vol.2, la cual espera lanzar en el 2022.

Fusiones

Con respecto a la música nueva, Iglesias presenta en Final Vol.1 seis canciones inéditas que viajan entre el inglés y el español, con ritmos pop fusionados con la infaltable música urbana. Recordemos que Enrique, romántico pop por naturaleza, se convirtió en uno de los representantes del reguetón más fuertes hace algunos años, así que el género le sienta bien y él lo sabe aprovechar.

Las primeras muestras de esta nueva grabación dieron buenos resultados. Con el sencillo Me pasé, junto a Farruko, Iglesias alcanzó la posición número dos en el chart de la revista Billboard. El éxito urbano con toques de música latina encantó al público del español y se convirtió en una especie de himno del verano.

Ahora, para acompañar el lanzamiento del álbum, la canción romántica Pendejo es la que está sonando de manera fuerte. El video es protagonizado por Renata Notni, la novia del actor y cantante Diego Boneta (Luis Miguel, la serie). La pieza, con tonos muy pop, muestra mucho de la esencia que Enrique ha manejado a lo largo de sus más de 25 años de carrera.

Completan el nuevo material las canciones Chasing the Sun, Te fuiste (con Myke Towers), Unwell y All About You.

En el disco, además, Iglesias echa mano de otros temas relativamente recientes que marcaron hitos en su carrera, así que el público tiene la oportunidad de refrescar la memoria con éxitos muy queridos.

Súbeme la radio, que grabó el español junto a Descemer Bueno y Zion & Lennox en el 2017, Duele el corazón, con Wisin (2016); El baño, en colaboración con Bad Bunny (2018); Move to Miami, al lado de Pitbull (2018), y El perdón, con Nicky Jam (2014), se suman el nuevo disco y confirman lo bien que le funcionan las colaboraciones al hijo de Julio Iglesias.

Como parte de los proyectos de Iglesias para esta nueva nueva etapa en su carrera, el artista realizará una gira con el puertorriqueño Ricky Martin.

El recorrido de conciertos por Estados Unidos empezará el 25 de setiembre en Las Vegas y marcará el regreso al escenario del español, quien no gira desde el 2017. Tras esta presentación, los artistas ofrecerán shows en ciudades como Miami, Orlando, Washington, Los Ángeles, El Paso y Anaheim.

El colombiano Sebastián Yatra se sumará a la gira como invitado.