“Recuerdo que cuando vivía en La Fortuna me enseñaban a hablar español al estilo tico. La gente me decía que tenía que aprender a decir mae. Una vez estaba en un bar y un hombre se me acercó y me dijo ‘a cachete’, yo no sabía qué significaba, pero vi su sonrisa cuando lo dijo y eso me encantó. Cuando ves a un tico decir ‘a cachete’ siempre lo hace con una sonrisa y por eso quise que fuera el centro de la canción”, explicó el músico.