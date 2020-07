“Nunca pensé que un abrazo me haría tanta falta como ahora”, dice la primera línea de la canción. “Un beso me daría la vida y me la va quitando ahora”, canta en relación con el aislamiento social que se ha impuesto en todo el mundo para frenar la propagación del covid-19. “Dedicada a todos los que están en primera línea. Arriesgando su vida para salvar la nuestra. Gracias!”, escribió en sus redes sociales.