“Me he estado cuidando mucho, practicando bastante y haciendo ejercicios de vocalización para que el público pueda recibir de nosotros la mejor propuesta a nivel profesional. Me siento totalmente acuerpado por la banda, seguro que la adrenalina de volver a escena me va a permitir que la voz salga y si no, estoy seguro de que el público cantará las canciones”, dijo el artista.