El sancarleño recordó que cerró los ojos para concentrarse porque pensó que no iba a entrar al concurso. “Cuando abrí los ojos, vi que ella (Alejandra Guzmán) se había vuelto. Eso me puso muy contento. Creo que logró escuchar mi corazón, que se volteó porque escuchó la dificultad de lo que estaba haciendo. Sí me hubiera gustado que se volvieran más, pero en este programa lo único que uno necesita es una silla y afortunadamente se dio”, afirmó el cantante.