Eduin Caz levanta rumores de separación de Grupo Firme: ‘Ya mérito me voy a descansar’

Después de que Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, se mantuviera ocupado con su gira Hay que conectarla por los Estados Unidos y el reciente nacimiento de Christian Oswaldo, su tercer hijo con la influencer Daisy Anahy, las críticas volvieron a lloverle.

Esto llevó al famoso a lanzar un contundente mensaje contra sus detractores, que también despertó la curiosidad de los fans: ¿Es el fin de su carrera?.

Aunque el intérprete de En tu perra vida suele estar bajo los reflectores, esta vez se convirtió en blanco de opiniones negativas por el comportamiento de Abraham Luna, el segundo vocalista. Durante uno de los conciertos, se le vio a este último forzando a Joaquín Ruiz, músico a cargo del bajo eléctrico, para que tomara alcohol con él.

En el clip, que comenzó a circular en las redes, se percibe a ambas personalidades forcejeando, mientras que Eduin sigue como si nada, interpretando Con la falta que me haces. Por ello, los usuarios criticaron que el famoso no hizo nada al respecto.

¿Grupo Firme se termina? Copiado!

Como reacción a la serie de críticas, Eduin utilizó sus redes sociales para responder a todos aquellos que aseguran que la agrupación se terminará por sus constantes polémicas.

En Instagram, el vocalista externó que Grupo Firme sigue arrasando a donde quiera que va y presumió que utilizaron un famoso recinto para hacer una fiesta.

“Miro que a muchos les duele el éxito, cuál seguir decayendo, no miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos…”, se lee. Tras las declaraciones, Eduin agregó: “Ya relájense, ya merito me voy a descansar”.

Aunque se desconoce si en realidad fue un anuncio para comunicar a sus fanáticos que se tomará unas vacaciones después de la gira o, si bien es el fin de la agrupación, despertó las especulaciones de que pronto anunciará su salida de Grupo Firme y se lanzará como solista.

Aparentemente, la primicia se destapará en un evento en Ciudad de México, según la influencer chamonic3, pero aún no está confirmado.

Por otra parte, el vocalista mencionó que para “poder descansar” le falta cumplir con una serie de conciertos en Centroamérica y así lograr completar su “lista de pendientes”.

Eduin Caz le dejó un mensaje a sus seguidores de Instagram. (El Universal de México)

