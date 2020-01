Muchos no saben, Mi provincia o De mí no saben nada son algunas de las canciones que Banton ha escrito para dejar un mensaje a las personas que lo escuchan. Del corte más fiestero no podemos olvidar las famosas Léxico de la calle o Mueve su bam bam; también de la mano del ritmo y la fisga ha realizado críticas sociales con piezas como Oficial de tránsito, Coopere o Choriceros.